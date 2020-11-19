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Балаковский муниципальный район стал призером во II Конкурсе «Здоровые города России»

Новости


1 сентября 2020 года стартовал II Конкурс «Здоровые города России», направленный на выявление и распространение эффективного опыта деятельности органов местного самоуправления по укреплению общественного здоровья, созданию условий для формирования здоровья сберегающей среды и единого профилактического пространства в Российской Федерации.

Организаторами Конкурса является Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки» совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации, при поддержке Представительства Всемирной организации здравоохранения в России.

Балаковский муниципальный район представил программу «Развитие молодёжной политики, спорта и туризма на территории Балаковского муниципального района» в номинации «Лучший программа/проект по развитию физической активности среди населения».

По итогам конкурса Балаковский муниципальный район занял второе место.
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