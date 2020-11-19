Состоялся круглый стол «Системы качества в Саратовской области»

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На мероприятии представителям СМИ рассказали о подтверждении соответствия качества продукции требованиям ГОСТ в рамках национальной системы сертификации.«Главная цель сертификации – это возрождение доверия потребителю маркированным знаком ГОСТ. А, национальная система сертификации гарантирует соответствие качества продукции требованиям национальных стандартов», - отметил начальник отдела по сертификации ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б. А. Дубовикова» Вадим Рудольф.«В нашей лаборатории с декабря 2018 года проект по сертификации продукции сопровождается только в национальной системе сертификации, что позволяет проводить испытания не только на качество, но и на безопасность», - подчеркнула заместитель начальника испытательной лаборатории ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б. А. Дубовикова» Виктория Лелюхина.О качестве пищевой продукции и продовольственном сырье поведал начальник отдела пищевой промышленности и развития инфраструктуры министерства сельского хозяйства Олег Козлов: - «Российская пищевая промышленность характеризуется очень высокой конкуренцией, и поэтому, чтобы изготавливать больше объема продукции производитель, прежде всего заинтересован в поддержании качества своей продукции на должном уровне. Рынок сейчас очень насыщенный».«В промышленном комплексе Саратовской области существенную долю занимает конечная продукция – товары промышленного производства, которые приобретают физические лица. А, именно, двери, мебель, холодильники, синтетические и моющие товары, моторное топливо, канцелярская продукция, где предприятия уделяют большое значение системе сертификации не только отечественным, но и международным стандартам», - прокомментировал начальник управления химической, мебельной, легкой промышленности и промышленного производства строительных материалов министерства промышленности и энергетики саратовской области Александр ИзтлеуовПредставители Управления Роспотребнадзора по Саратовской области рассказали о практических рекомендациях в случаях получения некачественного товара или услуги и отметили необходимость осматривать маркировку во время приобретения товара.