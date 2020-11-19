Проверки электропроводки могут стать обязательными для жилых помещений

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Также инициаторы новшеств хотели бы ввести персональную ответственность собственника жилья за обнаруженные неисправности.Причиной появления документа стала неприятная статистика: в жилых домах из-за короткого замыкания электричества происходит от 80 до 90% пожаров. Многие специалисты по всей России выражают обеспокоенность по поводу состояния электропроводки в домах.Сотрудники противопожарной службы Вологодской области рекомендуют использовать для электрических проводов асбестовую изоляцию. Уникальные свойства хризотил-асбеста, широко применяемого в России, позволяют обеспечивать от возгорания надежную защиту. Хризотил-асбест не плавится, не горит, не выделяет вредные пары при нагреве, является диэлектриком. Все изделия, содержащие хризотил-асбест, обладают классом «НГ» (негорючий), а привычные для многих синтетические аналоги горят. Использование проводки с асбестовой изоляцией актуально как для многоквартирных домов, так и для деревянных бань и частного жилья. Нужно отметить: хризотиловая продукция позволяет экономить на строительстве и ремонте, поскольку доступна по цене, так как Россия является мировым лидером по добыче, обработке и выпуску готовой продукции из хризотил-асбеста.