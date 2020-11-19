Энгельсским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов

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Для профилактики дорожно-транспортных происшествий выбрали оживленный переезд, расположенный на 5 км перегона Разъезд 3 км – Разъезд 8 км. Каждые сутки через упомянутый объект проезжает в среднем 3 тыс. автомобилей и 17 поездов. Объект оборудован звуковой и световой сигнализацией, а также камерами фото- и видеофиксации.В ходе акции железнодорожники раздали водителям профилактические памятки с надписью "Не торопитесь остановить жизнь! Соблюдайте правила дорожного движения на железнодорожных переездах".