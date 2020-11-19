19 ноября 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:01 | 19 ноября
Состоялся круглый стол «Системы качества в Саратовской области»
16:09 | 19 ноября
Балаковский муниципальный район стал призером во II Конкурсе «Здоровые города России»
15:17 | 19 ноября
Энгельсским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов
15:04 | 19 ноября
Проверки электропроводки могут стать обязательными для жилых помещений
14:23 | 19 ноября
Правительство РФ продлило налоговые каникулы для предприятий в сфере туризма
12:38 | 19 ноября
В Пушкинской библиотеке 18 ноября - в день рождения Деда Мороза стартовал онлайн-конкурс детских комиксов (рисованных историй) «Будни Деда Мороза»
11:42 | 19 ноября
На телефоны «горячих линиях» по вопросам социальной и психологической помощи позвонили 25 тысяч человек
10:45 | 19 ноября
Льготной категории школьников, находящихся на дистанционном обучении, начали выдавать продуктовые наборы
09:49 | 19 ноября
Саратовская область планирует рефинансировать действующие кредиты
09:00 | 19 ноября
Николай Червов завоевал второе золото Кубка России
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Правительство РФ продлило налоговые каникулы для предприятий в сфере туризма

Новости


Отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для пострадавшего из-за пандемии малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей будет действовать ещё три месяца. Постановление об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Налоговые каникулы будут продлены в том числе для туристического и гостиничного бизнеса, предпринимателей, занимающихся организацией конференций и выставок, работающих в сфере культуры и спорта, а также для представителей развлекательной индустрии и отрасли общественного питания.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 2 апреля 2020 года №409.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код