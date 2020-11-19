Правительство РФ продлило налоговые каникулы для предприятий в сфере туризма

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Налоговые каникулы будут продлены в том числе для туристического и гостиничного бизнеса, предпринимателей, занимающихся организацией конференций и выставок, работающих в сфере культуры и спорта, а также для представителей развлекательной индустрии и отрасли общественного питания.Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 2 апреля 2020 года №409.