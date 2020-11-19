Правительство РФ продлило налоговые каникулы для предприятий в сфере туризма
Отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для пострадавшего из-за пандемии малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей будет действовать ещё три месяца. Постановление об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Налоговые каникулы будут продлены в том числе для туристического и гостиничного бизнеса, предпринимателей, занимающихся организацией конференций и выставок, работающих в сфере культуры и спорта, а также для представителей развлекательной индустрии и отрасли общественного питания.
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 2 апреля 2020 года №409.