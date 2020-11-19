В Пушкинской библиотеке 18 ноября - в день рождения Деда Мороза стартовал онлайн-конкурс детских комиксов (рисованных историй) «Будни Деда Мороза».

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Участникам конкурса предлагается придумать и нарисовать сюжет о том, чем занят Дед Мороз, пока он не на новогоднем празднике. Может он просматривает письма ребят, готовит подарки, читает книги или наводит порядок в лесу? А как думаете вы?Приглашаем участников от 7 до 14 лет создать свою рисованную историю. Объем комикса может содержать от 6 до 12 кадров – фрагментов истории с очень кратким текстом и диалогами персонажей.Техника рисования черно-белая или цветная (возможно использование специальных компьютерных программ).Работы принимаются в электронном виде в формате jpg до 10 декабря 2020 года по адресу: pus-biblioteka@yandex.ru (с пометкой «на Конкурс»).Победители Конкурса получат дипломы и сувениры, участники – сертификаты.Итоги конкурса будут отражены на сайте библиотеки.