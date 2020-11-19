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На телефоны «горячих линиях» по вопросам социальной и психологической помощи позвонили 25 тысяч человек

Новости


25 тысяч обращений по вопросам социальной поддержки и психологической помощи принято в этом году на «горячих линиях» министерства труда и социальной защиты Саратовской области, а также подведомственных учреждений.

Граждане интересовались условиями назначения детских пособий и выплат, порядком и условиями оформления социальных услуг, режимом работы социозащитных учреждений.

Больше всего обращений, почти 13,8 тыс., принято «общественной приемной» министерства. Вопросы касались мер предоставления социальной поддержки.

Еще 7,3 тыс. звонков поступило на «горячие линии» комплексных центров социального обслуживания региона. Гражданам была оказана консультационная помощь, кроме того, 5,4 тыс. жителей региона получили социально-бытовые услуги. Социальные работники оказали содействие пожилым людям в оплате услуг ЖКХ, доставке продуктов, лекарств, предметов гигиены.

Напомним, что в условиях продления ограничительных мероприятий гражданам старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции: не выходить из дома без необходимости, пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Телефоны «горячих линий» социозащитных учреждений указаны на сайте министерства труда и социальной защиты области в разделе «Социальная помощь при коронавирусе».

Порядка 4 тыс. звонков поступило к специалистам службы психологической помощи «Телефон доверия» 8-800-2000-122. Телефон является бесплатным, круглосуточным.