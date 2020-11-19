19 ноября 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
10:45 | 19 ноября
Льготной категории школьников, находящихся на дистанционном обучении, начали выдавать продуктовые наборы
09:49 | 19 ноября
Саратовская область планирует рефинансировать действующие кредиты
09:00 | 19 ноября
Николай Червов завоевал второе золото Кубка России
23:18 | 18 ноября
В «Школе Иннопрактики и Русских сезонов» 25 студентов-иностранцев изучают русскую культуру и искусство
18:57 | 18 ноября
Сбер, Правительство Москвы и Правительство Московской области подписали стратегию продвижения совместного предприятия «СберТройка» в регионах
17:00 | 18 ноября
Детский фольклорный ансамбль стал победителем окружного этапа всероссийского хорового фестиваля
16:19 | 18 ноября
Символ семнадцатого международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» - Цветы жизни
15:46 | 18 ноября
Первый совместный проект запущен компанией «Сыктывкар Тиссью Груп» и Всемирным Фондом Дикой Природы
15:18 | 18 ноября
ДК «Россия» объявляет о начале открытого творческого онлайн — конкурса «Поздравим Деда Мороза с Днем рождения!»
14:27 | 18 ноября
Открыт прием заявок на участие во Всероссийском заочном конкурсе стихов и песен «Я люблю тебя, жизнь!» памяти Иосифа Кобзона
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В «Школе Иннопрактики и Русских сезонов» 25 студентов-иностранцев изучают русскую культуру и искусство

Новости
В «Школе Иннопрактики и Русских сезонов» 25 студентов-иностранцев изучают русскую культуру и искусство

25 молодых актеров, драматургов, режиссеров и художников из Сирии, Бразилии, Германии, Франции и других стран Европы заканчивают свое обучение в «Школе Иннопрактики и Русских сезонов».

Весь месяц они изучали русское изобразительное и театральное искусство, посещали творческие мероприятия, практиковались и общались, чтобы в итоге явить миру свои произведения, доказывающие, что только на основе развития национальных культур возможно формирование глобальных духовных ценностей.

16 октября в Академии художеств им.Репина в Санкт-Петербурге, где три недели проходили обучение участники художественной сессии, состоялась итоговая презентация работ ее 14 выпускников. А в конце месяца свои спектакли по мотивам произведений А.Чехова начали показывать еще 11 студентов, участников театральной сессии Школы» — молодых драматургов, актеров и режиссеров. Они прошли обучение с 12 по 30 октября и подготовились к итоговому испытанию в стенах ГИТИСа в Москве.

Директор АНО «Русские сезоны» Алексей Лебедев был несколько обеспокоен тем, как студентам удастся закончить обучение в условиях пандемии, однако результат художественной сессии, по его словам, превзошел все ожидания и развеял сомнения: «Работы, которые ребята подготовили за такой короткий срок, поражают своим содержанием. Каждое из произведений – отдельная история со своим сюжетом и посылом. При этом во всех работах прослеживаются темы единения, мира, слияния культур». Оптимизм организаторов «Школы» — компании «Иннопрактика» и АНО «Русские сезоны» — разделяют и в руководстве ПАО «Газпром», являющегося генеральным спонсором этого уникального образовательного проекта.