Льготной категории школьников, находящихся на дистанционном обучении, начали выдавать продуктовые наборы

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Семьи, где дети обучаются 5 дней в неделю, получают набор из 6 наименований продуктов: крупа гречневая/рис, сок, макаронные изделия, молоко сгущенное, мучные кондитерские изделия, сухой завтрак. Ребятам, которые учатся 6 дней в неделю, дополнительно еще выдают муку.Все продукты, входящие в наборы, имеют соответствующие сертификаты качества.«У меня трое детей, вот паек получаю за старшую, которая учится в 11 классе. С начала пандемии это уже 5 или 6 помощь, боюсь ошибиться. Суммарно это очень ощутимо. Во-первых, пайки разнообразные, во-вторых, всегда есть сладости, соки. Поэтому, когда мама едет за пайком, дети очень ждут и сразу разбирают», - рассказала мама ученицы МАОУ «Гимназии № 3» Инесса Амирова.Процесс выдачи продуктовых наборов организован школами самостоятельно. Информация о графике выдачи была доведена до сведения родителей учеников (законных представителей).«В нашей школе такую помощь получают 109 человек. Организация процесса выдачи наборов происходит путем оповещения родителей, которые приходят в удобное для них время. Многие работают, поэтому могут придти вечером. Выдавать продукты мы будем в течение 3-х дней», - рассказала директор МОУ «Гимназия № 7» Ирина Орлова.При выдаче продуктовых наборов в общеобразовательных учреждениях соблюдаются все необходимые меры профилактики коронавируса. Вход для получения продуктового набора организован с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров и с использованием защитных средств (маски и перчатки).