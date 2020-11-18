Сбер, Правительство Москвы и Правительство Московской области подписали стратегию продвижения совместного предприятия «СберТройка» в регионах

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Соглашение предполагает совместное развитие инфраструктуры приёма бесконтактных и электронных платежей в сфере общественных перевозок на территории Российской Федерации, увеличение доли безналичных расчётов и введение удобных и эффективных инструментов оплаты для пассажиров, расширение возможностей удалённого и бесконтактного пополнения баланса транспортных карт, в том числе с использованием собственной инфраструктуры.Кирилл Царёв, заместитель Председателя Правления Сбербанка:«Синергия компетенций и ресурсов Сбера, Правительства Москвы и Правительства Московской области позволит достичь наилучших результатов в сфере развития транспортной инфраструктуры и поделиться инновационным опытом с другими регионами России. Одним из таких важных направлений в Сбере является развитие бесконтактных и безналичных платежей. Например, только в октябре мы зафиксировали рекорд: за месяц пассажиры 112 млн раз оплатили проезд с помощью эквайринга нашего банка. А всего в 2020 году проезд в общественном транспорте с использованием таких технологий был оплачен более 750 млн раз».Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:«Лучшие решения по развитию билетной системы, которые уже показали свою эффективность, мы будем продвигать в регионах с нашими партнёрами — Сбербанком и Правительством Московской области. В этом месяце мы уже успешно интегрировали столичную билетную систему и запустили карту "Тройка" в Тульской области. В январе начнётся реализация подобного проекта в Московской области. Благодаря запуску новой билетной системы у жителей появятся новые способы пополнения и оплаты проезда. Будет работать экосистема "Тройки", в том числе программа лояльности. Помимо прочего, регионам, с которыми будем сотрудничать, предложим инновационные билетные решения. Например, оплату проезда без физического носителя — с помощью виртуальной "Тройки". Это поможет существенно повысить качество транспортных услуг в России».Игорь Тресков, вице-губернатор Московской области:«Подписание стратегии продвижения совместного с Правительством Москвы и Сбербанком предприятия "СберТройка" — это продолжение большого плана интеграции общественного транспорта Москвы и Московской области, частью которого является создание единой и удобной для пассажиров и перевозчиков билетной системы всего Московского региона. Такой запрос от наших жителей поступал неоднократно. У нас есть объединённая карта "Стрелка/Тройка", но фактически это были две разные карты на одном носителе. Это два разных кошелька, разные системы лояльности: воспользоваться "Тройкой" в Московской области нельзя, как и "Стрелкой" в Москве. Единая билетная система исключит все эти неудобства для многих миллионов жителей, ежедневно перемещающихся между Москвой и областью».