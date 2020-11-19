Саратовская область планирует рефинансировать действующие кредиты
18 ноября Государственным агентством по централизации закупок повторно размещены извещения о проведении электронных аукционов по предоставлению Саратовской области невозобновляемой кредитной линии на общую сумму 6 млрд рублей с начальной ставкой 5,25% годовых и сроком пользования 15 месяцев (456 дней). Предыдущие аукционы по привлечению средств на аналогичных условиях признаны несостоявшимися.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронных аукционах – 27 ноября 2020 года в 16 часов 00 минут.
Дата проведения аукционов – 1 декабря 2020 года.
Средства намечено направить на досрочное рефинансирование действующих кредитных договоров с более высокой процентной ставкой.