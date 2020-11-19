Саратовская область планирует рефинансировать действующие кредиты

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Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронных аукционах – 27 ноября 2020 года в 16 часов 00 минут.Дата проведения аукционов – 1 декабря 2020 года.Средства намечено направить на досрочное рефинансирование действующих кредитных договоров с более высокой процентной ставкой.