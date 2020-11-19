19 ноября 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
10:45 | 19 ноября
Льготной категории школьников, находящихся на дистанционном обучении, начали выдавать продуктовые наборы
09:49 | 19 ноября
Саратовская область планирует рефинансировать действующие кредиты
09:00 | 19 ноября
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В «Школе Иннопрактики и Русских сезонов» 25 студентов-иностранцев изучают русскую культуру и искусство
18:57 | 18 ноября
Сбер, Правительство Москвы и Правительство Московской области подписали стратегию продвижения совместного предприятия «СберТройка» в регионах
17:00 | 18 ноября
Детский фольклорный ансамбль стал победителем окружного этапа всероссийского хорового фестиваля
16:19 | 18 ноября
Символ семнадцатого международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» - Цветы жизни
15:46 | 18 ноября
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15:18 | 18 ноября
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Саратовская область планирует рефинансировать действующие кредиты

Новости


18 ноября Государственным агентством по централизации закупок повторно размещены извещения о проведении электронных аукционов по предоставлению Саратовской области невозобновляемой кредитной линии на общую сумму 6 млрд рублей с начальной ставкой 5,25% годовых и сроком пользования 15 месяцев (456 дней). Предыдущие аукционы по привлечению средств на аналогичных условиях признаны несостоявшимися.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронных аукционах – 27 ноября 2020 года в 16 часов 00 минут.

Дата проведения аукционов – 1 декабря 2020 года.

Средства намечено направить на досрочное рефинансирование действующих кредитных договоров с более высокой процентной ставкой.