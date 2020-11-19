Николай Червов завоевал второе золото Кубка России

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Итого в копилке Саратовской области три медали: две золотых и одна серебряная.Подготовили спортсмена тренеры Игорь Венцель и Марина Адаховская.Напоминаем, что завтра в Краснодаре стартует первенство России (до 19 лет) по гребле на байдарках и каноэ.