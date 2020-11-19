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Николай Червов завоевал второе золото Кубка России

Новости


Вчера, 18 ноября, в заключительный день соревнований спортсмен областного центра спортивной подготовки, воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Николай Червов завоевал золото в байдарке-одиночке на дистанции 5000 метров.

Итого в копилке Саратовской области три медали: две золотых и одна серебряная.

Подготовили спортсмена тренеры Игорь Венцель и Марина Адаховская.

Напоминаем, что завтра в Краснодаре стартует первенство России (до 19 лет) по гребле на байдарках и каноэ.