Николай Червов завоевал второе золото Кубка России
Вчера, 18 ноября, в заключительный день соревнований спортсмен областного центра спортивной подготовки, воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Николай Червов завоевал золото в байдарке-одиночке на дистанции 5000 метров.
Итого в копилке Саратовской области три медали: две золотых и одна серебряная.
Подготовили спортсмена тренеры Игорь Венцель и Марина Адаховская.
Напоминаем, что завтра в Краснодаре стартует первенство России (до 19 лет) по гребле на байдарках и каноэ.