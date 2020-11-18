Детский фольклорный ансамбль стал победителем окружного этапа всероссийского хорового фестиваля

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Всероссийский хоровой фестиваль в 2020 году посвящен 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне Учредителем и организатором фестиваля является Всероссийское хоровое общество при поддержке министерства культуры Российской Федерации.В этом году фестиваль прошел в дистанционном формате. Оценивало выступления участников окружного этапа фестиваля профессиональное жюри.В окружном этапе фестивале приняли участие 20 коллективов из Республик Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.По итогам окружного этапа ансамбль приглашён для участия в финале Всероссийского хорового фестиваля, который будет проходить в дистанционном формате с 20 ноября в Москве.