18 ноября 2020 СРЕДА
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Детский фольклорный ансамбль стал победителем окружного этапа всероссийского хорового фестиваля

Новости


Детский фольклорный ансамбль «Ладушки – Потешки» детской школы искусств №15 им. Л.Л, Христиансена» (Саратов) стал победителем окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля в категории «Детские профессиональные хоровые коллективы».

Всероссийский хоровой фестиваль в 2020 году посвящен 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне Учредителем и организатором фестиваля является Всероссийское хоровое общество при поддержке министерства культуры Российской Федерации.

В этом году фестиваль прошел в дистанционном формате. Оценивало выступления участников окружного этапа фестиваля профессиональное жюри.

В окружном этапе фестивале приняли участие 20 коллективов из Республик Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

По итогам окружного этапа ансамбль приглашён для участия в финале Всероссийского хорового фестиваля, который будет проходить в дистанционном формате с 20 ноября в Москве.