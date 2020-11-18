Символ семнадцатого международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» - Цветы жизни

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Это киноработы из России, Германии, Великобритании, Бельгии, Латвии, Перу, Конго, Греции, Чехии, Мексики, Белоруссии, Казахстана, Испании, Коста-Рики, Нидерландов, Канады, США, Литвы, Японии, Польши, Ирака, Ирана, Индии, Франции.В числе авторов известные российские кинематографисты Андрей Осипов, Елена Ласкари, Павел Фаттахутдинов, Марина Чувайлова. А также иностранные авторы - Тон ван Зантворт, Клаудио Карбоне, Марианна Эконому, Филипп Бельеш и др.В этом году на фестивальной афише и обложке каталога размещен фрагмент граффити саратовца Юрия Быкова. Только что закончился онлайн фестиваль стрит-арт Приволжского федерального округа «ФормART», посвященный ценности роли каждого человека и единства в борьбе с пандемией коронавируса, а также адаптации общества к новым реалиям. Юрий Быков занял на нем второе место. Его работа называется «Цветы жизни». Организаторы разделяют с автором эту оптимистическую концепцию. Цветы жизни – символ семнадцатых «Саратовских страданий».Показы состоятся с 27 ноября по 1 декабря в большом и малом залах Дома кино.В связи с пандемией ведется учет зрителей. Согласно требованиям Роспотребнадзора заполняемость зала не может превышать 30%, то есть 43 человека в большом зале и 13 – в малом зале. В связи с этим началась предварительная продажа билетов на фестивальные сеансы на сайте Дома кино (www.domkinosar.ru). Стоимость билета - 10 рублей. Между сеансами будет проводиться проветривание помещения. Вход возможен только в масках. Будет проводиться измерение температуры.