Первый совместный проект запущен компанией «Сыктывкар Тиссью Груп» и Всемирным Фондом Дикой Природы

просмотров: 102

СТГ посредством переработки макулатуры ежегодно способствует сохранению от вырубки более 400000 деревьев (восемь сотен гектаров зрелого леса). Как рассказала Нина Прасолова (директор по связям с общественностью и продвижению «Сыктывкар Тиссью Груп»), СТГ уверена в том, что она может стать лидером в деле обеспечения устойчивого развития сферы целлюлозно-бумажного производства.Стоит отметить, что ОАО СТГ тесно сотрудничает с Всемирным Фондом Дикой Природы (WWF). Неслучайно в ноябре этого года стороны приступили к реализации совместного лицензионного уникального проекта. По его условиям, СТГ запускает в продажу в России бумажную продукцию бренда Veiro со значком панды. Часть средств от ее продажи будет использована на реализацию в РФ проектов WWF по охране природы.