18 ноября 2020 СРЕДА
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Детский фольклорный ансамбль стал победителем окружного этапа всероссийского хорового фестиваля
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Первый совместный проект запущен компанией «Сыктывкар Тиссью Груп» и Всемирным Фондом Дикой Природы
15:18 | 18 ноября
ДК «Россия» объявляет о начале открытого творческого онлайн — конкурса «Поздравим Деда Мороза с Днем рождения!»
14:27 | 18 ноября
Открыт прием заявок на участие во Всероссийском заочном конкурсе стихов и песен «Я люблю тебя, жизнь!» памяти Иосифа Кобзона
13:30 | 18 ноября
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Саратовцам напомнили о необходимости соблюдения масочного режима на объектах железнодорожного транспорта
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ДК «Россия» объявляет о начале открытого творческого онлайн — конкурса «Поздравим Деда Мороза с Днем рождения!»

Новости


ДК «Россия» объявляет о начале открытого творческого онлайн — конкурса «Поздравим Деда Мороза с Днем рождения!».

Конкурс проводится с 18 ноября по 07 декабря 2020 года.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: I группа: 5-7 лет; II группа: 8-10 лет; III группа: 11-14 лет. Конкурс проводится по номинациям: «Письмо – пожелание Деду Морозу»; «Открытка Деду Морозу»; «Рисунок для Деда Мороза»; «Подарок Деду Морозу».

Заявки на участие в Конкурсе и работы принимаются с 18 по 29 ноября 2020 года на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@gmail.com, телефон для справок: 8 (8452) 63-15-37. В теме сообщения на электронную почту необходимо указать: Конкурс «Поздравительная открытка Деду Морозу», Ф.И.О. участника Конкурса.

С положением конкурса вы можете ознакомиться на сайте ДК "Россия" - http://dvorez-rossiya.ru/otkrytyj-tvorcheskij-onlajn-konkurs-pozdravim-deda-moroza-s-dnem-rozhdeniya/
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