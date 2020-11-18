Открыт прием заявок на участие во Всероссийском заочном конкурсе стихов и песен «Я люблю тебя, жизнь!» памяти Иосифа Кобзона

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Творчество не знает границ и расстояний, – утверждает организатор и идейный вдохновитель фестиваля «Гринландия», депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук. Традиционный заочный конкурс «Я люблю тебя, жизнь!», получивший название в честь одной из любимых песен Иосифа Давыдовича Кобзона, – яркое тому подтверждение. Иосиф Кобзон дважды выступал на «Гринландии» с большими сольными концертами, несколько лет подряд возглавлял жюри заочного конкурса.– Мой супруг в последние годы жизни всей душой полюбил «Гринландию». – рассказывает Нелли Михайловна Кобзон, вдова легендарного российского певца и президент Культурного фонда его имени. – Даже испытывая проблемы со здоровьем, он всей душой стремился попасть на этот замечательный песенный праздник. Ведь здесь звучат песни, которые учат добру, любви к близким и верности своей Родине.В прошлом сезоне из-за сложной эпидемиологической обстановки «Гринландия» впервые прошла только в заочном формате, поэтому возможность обменяться идеями, и продемонстрировать свои таланты, стала глотком свежего воздуха для людей творческих и неравнодушных.В этом году заочный конкурс будет проходить в два этапа. В нем смогут принять участие авторы слов и музыки, исполнители и творческие коллективы. Первый этап стартует 15 ноября 2020 года, и продлится до 30 апреля 2021 года. По его итогам, жюри сопредседателями, которого в этом году станут автор-исполнитель Сергей Трофимов (Трофим) и поэт-песенник Александр Шаганов, определит дипломантов конкурса. На втором этапе будут определены лауреаты конкурса, а обладателя звания «Народный победитель» выберут участники интернет - голосования. Окончательные итоги конкурса станут известны 31 мая 2021 года.Особенностью нынешнего заочного конкурса станут две специальные номинации – «Молодежная мастерская» (для авторов и исполнителей в возрасте до 35 лет) и «Лучшее исполнение песни из репертуара Иосифа Кобзона». Победители конкурса получат дипломы и денежные призы, а также возможность выйти на главную сцену фестиваля «Гринландия» на заключительном гала-концерте с участием звезд российской эстрады и лучших исполнителей авторской песни.- Я уверен, что все мероприятия фестивального сезона пройдут на высочайшем уровне, - говорит организатор и идейный вдохновитель «Гринландии» Олег Валенчук. - Оргкомитет полон оптимизма! Мы запускаем новые конкурсы, открываем заочные образовательные и творческие площадки. И, конечно, мы обязательно встретимся со всеми нашими друзьями в июле 2021 года на гостеприимной вятской земле.Познакомиться со всеми условиями конкурса и подать заявку можно на официальном сайте «Гринландии» (www.grinlandia.ru) или в группе фестиваля в «ВКонтакте» (https://vk.com/grinlandia_fest).