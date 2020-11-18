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Татьяна Гаранина встретилась с работниками культуры Энгельсского района

Новости
Татьяна Гаранина встретилась с работниками культуры Энгельсского района

Вчера министр культуры Татьяна Гаранина с рабочим визитом находится в Энгельсе.

Вместе с главой района Алексеем Владимировичем Стрельниковым и представителями управления культуры Энгельсского муниципального района Татьяна Гаранина осмотрела 8 учреждений культуры, встретилась с работниками отрасли.

Министр посетила музей Льва Кассиля, где в честь 25- летнего юбилея учреждения открылась новая выставка "24+ 115". Татьяна Гаранина ознакомилась с новыми материалами по истории музея, приняла участие в экскурсии по экспозиции в честь юбилея Льва Кассиля, которое отмечалось 10 июля 2020 г.

- Как всегда, с восхищением ощутила волшебную ауру этого места, прошла музейным залам- прокомментировала Татьяна Гаранина. - На выставке представлены редкие материалы из фондов музея: рукописи, дневниковые записи, фотографии. Этот музей с первых дней своего открытия стал «островком детства» в г. Энгельсе. Необычный, современный, увлекающий... Подтверждением этому являются яркие культурные программы музея: карнавал «Виват, Швамбрания!», программы для детей и родителей «Лев Кассиль-любовь-детектива», «Парк швамбранского периода»,ю, «Русский язык на грани нервного срыва». Особое внимание музей уделяет социокультурным проектам. Среди них: «Контрасты города ЭН», «Даешь, Кирпичный!» – победитель Международного конкурса «Музейный пикник–2000»; «Кассилевский квартал, или Швамбрания. Место на карте» – победитель конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина в номинации «Новые вызовы». Цель проекта «Кассилевский квартал» – инициировать преобразование улицы Л. Кассиля в открытую книгу с текстами и иллюстрациями на фасадах домов, арт-объектами и зонами отдыха. Музей - часть этого уникального места, комфортный и привлекательный для жителей и гостей города".

Далее министр посетила ДК "Восход", Дом культуры "Покровский", ДК "Ударник" в микрорайоне Новое Осокорье, Центр народного творчества"Дружба", Дома культуры в селах Шумейка и Генеральское, библиотеку-филиал17. Все учреждения культуры известны своими творческими достижениями. Министр встретилась в работниками культуры, рассказала о достижениях и планах нацпроекта Культура на 2021-2022 годы.

Сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.