18 ноября 2020 СРЕДА
Новости
18:57 | 18 ноября
Сбер, Правительство Москвы и Правительство Московской области подписали стратегию продвижения совместного предприятия «СберТройка» в регионах
17:00 | 18 ноября
Детский фольклорный ансамбль стал победителем окружного этапа всероссийского хорового фестиваля
16:19 | 18 ноября
Символ семнадцатого международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» - Цветы жизни
15:46 | 18 ноября
Первый совместный проект запущен компанией «Сыктывкар Тиссью Груп» и Всемирным Фондом Дикой Природы
15:18 | 18 ноября
ДК «Россия» объявляет о начале открытого творческого онлайн — конкурса «Поздравим Деда Мороза с Днем рождения!»
14:27 | 18 ноября
Открыт прием заявок на участие во Всероссийском заочном конкурсе стихов и песен «Я люблю тебя, жизнь!» памяти Иосифа Кобзона
13:30 | 18 ноября
Татьяна Гаранина встретилась с работниками культуры Энгельсского района
12:39 | 18 ноября
У Саратова появилась возможность проводить всероссийские соревнования по боксу
11:43 | 18 ноября
Общественники и специалисты прокомментировали ход реконструкции Саратовского академического театра оперы и балета
10:47 | 18 ноября
Саратовцам напомнили о необходимости соблюдения масочного режима на объектах железнодорожного транспорта
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

У Саратова появилась возможность проводить всероссийские соревнования по боксу

Новости


Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов планирует сделать на своей официальной странице в социальной сети Инстаграм серию постов о том, как спортивные школы региона используют оборудование, закупленное в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

«Национальный проект в действии. Напомню, в этом году финансирование на улучшение материально–технической базы получили школы, которые развивают базовые для региона виды спорта», - написал министр.

В этом году спортивная школа олимпийского резерва по боксу получила 1,4 миллиона рублей. За счет этих средств были приобретены экипировка, форма, боксерские мешки и ринг.

«После обсуждения с тренерами школа приняла решение потратить один миллион рублей на форму и экипировку. Это позволило существенно снизить риск получения травм у спортсменов. Новая форма соответствует стандартам Федерации бокса России: используется особая ткань и крой. По словам боксеров, она очень удобная. Новый большой ринг позволяет организовывать на территории региона соревнования любого уровня. Федерация бокса Саратовской области уже подала заявку на проведение у нас в следующем году Первенства ПФО среди юношей старшего возраста. Если нас поддержит Федерация бокса России, соревнования состоятся в Саратове в апреле 2021 года», - рассказал Александр Абросимов.

Сообщает министерство молодежной политики и спорта области