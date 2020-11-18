У Саратова появилась возможность проводить всероссийские соревнования по боксу

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«Национальный проект в действии. Напомню, в этом году финансирование на улучшение материально–технической базы получили школы, которые развивают базовые для региона виды спорта», - написал министр.В этом году спортивная школа олимпийского резерва по боксу получила 1,4 миллиона рублей. За счет этих средств были приобретены экипировка, форма, боксерские мешки и ринг.«После обсуждения с тренерами школа приняла решение потратить один миллион рублей на форму и экипировку. Это позволило существенно снизить риск получения травм у спортсменов. Новая форма соответствует стандартам Федерации бокса России: используется особая ткань и крой. По словам боксеров, она очень удобная. Новый большой ринг позволяет организовывать на территории региона соревнования любого уровня. Федерация бокса Саратовской области уже подала заявку на проведение у нас в следующем году Первенства ПФО среди юношей старшего возраста. Если нас поддержит Федерация бокса России, соревнования состоятся в Саратове в апреле 2021 года», - рассказал Александр Абросимов.Сообщает министерство молодежной политики и спорта области