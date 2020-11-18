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Общественники и специалисты прокомментировали ход реконструкции Саратовского академического театра оперы и балета

Новости
Общественники и специалисты прокомментировали ход реконструкции Саратовского академического театра оперы и балета

Общественники и специалисты прокомментировали ход реконструкции Саратовского академического театра оперы и балета.

Председатель комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Саратовской области; Президент Благотворительного фонда "Хранители" Всеволод Хаценко:

- Однозначно, когда смотришь на реконструкцию театра, сердце кровью обливается. Первое впечатление и мысль «ломают», но это не так. Театр оперы и балета спасают! Эксперты оценили состояние здания театра, входная группа, та часть театра с колоннами, имеет в своей основе разрушенный фундамент. В рамках проекта реконструкции театра запланирован полный снос входной группы, закладка нового фундамента, а уже после полное воссоздание исторического облика. Все элементы, являющиеся предметом охраны памятника архитектуры, осторожно демонтированы и ждут реставрации. Художественные элементы, барельефы, роспись стен опытные реставраторы зафиксировали, ничего не утеряно. По словам подрядчика, входная группа театра будет восстановлена один в один. Зал, и другие помещения театра тоже обновятся, будет установлено новое оборудование, отреставрированы предметы охраны. Конечно для того чтобы реконструкция театра прошла без неточностей, качественно и своевременно, необходим общественный контроль. Мы обязательно будем следить за ходом работ и не допустим какую-либо потерю либо искажение исторического облика театра оперы и балета.

Директор ГАУК «САТОБ» Алексей Комаров

-Проектом сохранения объекта культурного наследия «Театр оперы и балета» предусмотрены работы по демонтажу и воссозданию части здания. Работы производит ООО «Адепт строй» г. Москва под контролем авторского надзора. В настоящее время уже отчетливо видно какая часть здания демонтируется и будет воссоздана в первоначальном виде. Одновременно ведется обследование несущих конструкций здания с целью его сохранения в закрепленных объемно-пространственных решениях, к работам привлечены специалисты проектных учреждений Санкт-Петербурга, Саранска и Саратова. Конечно тяжело наблюдать сегодняшнюю картину, как выглядит здание театра, но уже в ближайшее время подрядчик приступит к воссозданию (котлован, заливка фундамента под воссоздаваемою часть). Видя, как при демонтаже насколько легко и на какие мелкие части рассыпается кирпичная кладка понимаешь, что ремонт своевременен. В то же время здание отапливается, зрительный зал подготовлен к реставрационным работам. На сохраняемой части здания уже начаты работы по замене и ремонту стропильной части кровли.

Хочется отметить, что проект предусматривает замену всего технологического и сценического оборудования и мы получим в декабре 2022 года обновленное здание театра с современной «начинкой».

Руководитель проекта ООО «Адепт Строй» Константин Тимошенко

- С сентября текущего года компания Адепт Строй приступила к реализации проекта по реставрации и сохранению объекта культурного наследия - здания Саратовского театра оперы и балета. Работы осуществляются в строгом соответствии с проектными решениями, прошедшими государственную экспертизу и в соответствии с государственным контрактом на их производство. Ежедневно на объекте трудится более 100 специалистов. В настоящий момент завершается разборка аварийной части здания для возведения нового фундамента и монолитных конструкций. Затем будут производиться работы по воссозданию демонтированных участков. Ведутся укрепительные работы по всему зданию, замена кровли и реставрационные работы. Завершение работ запланировано на декабрь 2022 года.