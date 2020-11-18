Саратовцам напомнили о необходимости соблюдения масочного режима на объектах железнодорожного транспорта
16 ноября на остановочной платформе Саратов-3 состоялся рейд по соблюдению масочного режима на объектах железнодорожного транспорта.
В мероприятии участвовали представители Приволжской железной дороги, Роспотребнадзора и транспортной полиции.
Мероприятие было организовано с целью профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, среди пассажиров.
Участники рейда информировали граждан о правилах использования защитных масок при нахождении на объектах пассажирской инфраструктуры, а также при проезде в пригородных поездах.
Тем пассажирам, у которых отсутствовали средства индивидуальной защиты, железнодорожники раздавали маски. Кроме того, участники акции напомнили гражданам о необходимости соблюдения социальной дистанции на перроне, а также при посадке в вагоны.
С учётом неблагоприятной эпидемической ситуации в регионе мероприятие проводилось в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Все участники акции были в защитных масках и перчатках.