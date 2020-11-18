Саратовцам напомнили о необходимости соблюдения масочного режима на объектах железнодорожного транспорта

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В мероприятии участвовали представители Приволжской железной дороги, Роспотребнадзора и транспортной полиции.Мероприятие было организовано с целью профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, среди пассажиров.Участники рейда информировали граждан о правилах использования защитных масок при нахождении на объектах пассажирской инфраструктуры, а также при проезде в пригородных поездах.Тем пассажирам, у которых отсутствовали средства индивидуальной защиты, железнодорожники раздавали маски. Кроме того, участники акции напомнили гражданам о необходимости соблюдения социальной дистанции на перроне, а также при посадке в вагоны.С учётом неблагоприятной эпидемической ситуации в регионе мероприятие проводилось в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Все участники акции были в защитных масках и перчатках.