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Приволжская железная дорога поддержала Всероссийский экологический диктант

Новости


Сотрудники Приволжской железной дороги приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте, который проводится с 15 по 18 ноября.

В этом году его приурочили ко Всемирному дню вторичной переработки отходов, отмечавшемуся 15 ноября.

Мероприятие проводится с целью повышения экологической грамотности населения, формирования экологической культуры, развития экологического волонтёрства и, как следствие, сокращения экологических правонарушений.

ОАО "РЖД" уделяет большое внимание вопросам экологии, в том числе экологическому просвещению. В связи с этим информация о проведении экодиктанта была размещена на объектах пассажирской инфраструктуры и в пригородных поездах, курсирующих по полигону Приволжской железной дороги.