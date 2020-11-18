Приволжская железная дорога поддержала Всероссийский экологический диктант

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В этом году его приурочили ко Всемирному дню вторичной переработки отходов, отмечавшемуся 15 ноября.Мероприятие проводится с целью повышения экологической грамотности населения, формирования экологической культуры, развития экологического волонтёрства и, как следствие, сокращения экологических правонарушений.ОАО "РЖД" уделяет большое внимание вопросам экологии, в том числе экологическому просвещению. В связи с этим информация о проведении экодиктанта была размещена на объектах пассажирской инфраструктуры и в пригородных поездах, курсирующих по полигону Приволжской железной дороги.