Новое расписание поездов на 2020/2021 годы позволит пассажирам выбрать удобные варианты поездок

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Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, холдинг "РЖД" сохраняет регулярные маршруты, обеспечивая стабильное транспортное сообщение между регионами России. Всего в новом графике предусмотрено курсирование 596 пар поездов дальнего следования в 443 различных сообщениях (в графике движения поездов на 2019/2020 годы – 583 и 433 соответственно), в том числе 90 пар дневных поездов на 49 маршрутах (было 82 пары на 45 маршрутах), 22 пары двухэтажных поездов на 15 маршрутах (было 17 пар на 13 маршрутах) и 36 пар скоростных поездов на 12 маршрутах (было 35 пар на 12 маршрутах). Общее количество поездов категорий "Скорый" и "Скоростной" в новом графике увеличено с 377 до 398 и составляет 66,7% от общего числа пассажирских поездов.Для максимального удовлетворения спроса пассажиров на наиболее востребованных маршрутах, а также в целях повышения эффективности использования подвижного состава и пропускных способностей инфраструктуры холдингом "РЖД" пересмотрен подход к разработке графика движения и плана формирования поездов. В новом расписании появилось 27 пар новых поездов и отменено 14 пар ранее курсировавших, а также предусмотрено продление существующих маршрутов и увеличение количества многогруппных поездов. Это позволит пассажирам выбрать новые удобные варианты поездок.Например, в новом графике начнет курсировать скорый поезд № 115/116 Томск – Адлер, "Ласточка" №808С/808Э Ростов-на-Дону – Имеретинский Курорт продлит маршрут следования до горного курорта Роза Хутор, а взамен поезда № 115/116 Омск – Нижневартовск начнет курсировать новый поезд № 93/94 Барнаул – Омск – Нижневартовск. Поезд № 347/348, соединяющий сегодня Красноярск и Северобайкальск, изменит маршрут на Новосибирск – Усть-Илимск.Ряд поездов поменяют вокзал прибытия и отправления в Москве. Так, с января 2021 года поезда № 83/84 Москва – Адлер и № 109/110 Москва – Анапа будут отправляться с Киевского вокзала вместо Курского, а поезд № 99/100 Белгород – Москва – с Павелецкого вокзала вместо Курского.Поезд № 215/216 Адлер – Санкт-Петербург, ранее курсировавший только в летний сезон, станет работать круглогодично и изменит номер на № 113/114. Благодаря этому жители города Волгодонск Ростовской области получат постоянное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом.Международные пассажирские перевозки смогут осуществляться при условии открытия границ в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (включая Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Финляндию, Китай и др.) по15 международным маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии (Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Литва, Эстония и др.). Отметим, что с Белорусской железной дорогой проработан вопрос о назначении двух пар новых скоростных электропоездов "Ласточка" Москва – Минск в пятивагонном исполнении. Запуск "Ласточек" станет возможен сразу после возобновления курсирования международных пассажирских поездов в сообщении с Республикой Беларусь