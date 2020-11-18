Контроль и качество выполнения заявок аварийной службы обеспечит облачный сервис

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Он позволяет в режиме онлайн контролировать местонахождение исполнителя заявки диспетчерско-аварийными службами управляющих компаний. С помощью сервиса диспетчер сможет видеть, где находится отправленный на вызов мастер.Перед началом работы с сервисом диспетчеру необходимо провести регистрацию организации и заполнить сведения о сотрудниках. Работающие на выезде мастера должны скачать мобильное приложение, которое позволит им получать заявки прямо на смартфон, контроль выполнения заявок ведет диспетчер. Каждые пять минут данные о местоположении мастера обновляются, поэтому контролер может видеть, вовремя ли исполнена заявка, либо специалист отклонился от маршрута. Также мастер может с места выполнения заявки отправить фото подписанного акта выполненных работ и фотоотчет о работе.Использование онлайн-сервиса позволит улучшить качество услуг, предоставляемых жителям многоквартирных домов управляющими компаниями.