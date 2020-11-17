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В этом году в Саратовских перинатальных центрах День «Белых лепестков» пройдёт в онлайн режиме

Новости


«День белых лепестков» – так называют Международный день недоношенного ребенка.

Дети, родившиеся раньше срока и с маленьким весом, действительно напоминают нежные белые лепестки цветущей вишни или черемухи, розы или ромашки. Они беззащитны, ранимы, трогательны и так дороги своим родителям! Эти дети нуждаются в квалифицированном лечении и уходе. А их родители – в психологической поддержке и уверенности в том, что их ребенок преодолеет все трудности и станет полноправным гражданином своей страны. В мире ежегодно рождаются недоношенными около 15 миллионов детей.

За 10 месяцев 2020 года в Саратовской области родились 15 585 детей, из них недоношенными 1132 (7,2%). С экстремально низкой массой тела (менее 999,0 г) родилось 75 малышей, с очень низкой массой тела (менее 1499,0г) - 104 ребенка. Благодаря современному оборудованию, новейшим технологиям в выхаживании маленьких пациентов и четкой и квалифицированной работе саратовских неонатологов, выживаемость в группе детей весом до 999,0г составляет 81,3%, в группе детей с весом до 1499.0 г – 95,1%. За 10 месяцев 2020 самый маленький «белый лепесток» появился на свет весом в 490,0г.

По инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах в 2009 году день 17 ноября был учрежден как Международный день недоношенного ребенка. Он широко отмечается в европейских странах, в медицинских учреждениях нашей страны. Традиционно в этот день в стенах перинатальных центов врачи встречаются с уже бывшими своими пациентами, которые подросли за год и их счастливыми мамами. В текущих эпидемиологических условиях, такие встречи организуются лечебными учреждениями в режиме он-лайн.