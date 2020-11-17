На выплаты семьям с детьми направлено более 8,7 миллиарда рублей

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Существенную поддержку от государства в этом году получили семьи с детьми в рамках национального проекта «Демография». Семьи получают выплаты на первенцев, на третьего и последующего детей, а также региональный материнский капитал. На выплаты семьям с детьми в рамках нацпроекта в этом году уже направлено 2,7 млрд рублей.Новой выплатой на детей от 3 до 7 лет, введенной в этом году по инициативе Президента РФ Владимира Владимировича Путина, воспользовались более 68 тысяч саратовских семей. Всего на эту выплату уже направлено 3,7 млрд руб.В социальные сети министерства труда и социальной защиты поступают вопросы о сроках выплаты ежемесячных социальных пособий, в том числе на детей. Напоминаем, что в соответствии с законодательством все социальные выплаты и пособия поступают на счета получателей в течение календарного месяца.