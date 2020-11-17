Всеволод Хаценко, член Общественной палаты Саратовской области, председатель комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия: "Театра оперы и балета спасают!"
В Саратов идет реконструкция Академического театра оперы и балета. К ходам работы на здании-бренде приковано внимание общественности.
Всеволод Хаценко – член Общественной палаты Саратовской области, председатель комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия:
- Однозначно, когда смотришь на реконструкцию театра, сердце кровью обливается. Первое впечатление и мысль «ломают», но это не так. Театр оперы и балета спасают! Эксперты оценили состояние здания театра, входная группа, та часть театра с колоннами, имеет в своей основе разрушенный фундамент. В рамках проекта реконструкции театра запланирован полный снос входной группы, закладка нового фундамента, а уже после полное воссоздание исторического облика. Все элементы, являющиеся предметом охраны памятника архитектуры, осторожно демонтированы и ждут реставрации. Художественные элементы, барельефы, роспись стен опытные реставраторы зафиксировали, ничего не утеряно. Подчеркну, московские мастера-реставраторы и строители имеют серьёзный опыт по ремонту и реконструкции музеев и театров по всей стране. По словам подрядчика, входная группа театра будет восстановлена один в один. Зал, и другие помещения театра тоже обновятся, будет установлено новое оборудование, отреставрированы предметы охраны. Конечно для того чтобы реконструкция театра прошла без неточностей, качественно и своевременно, необходим общественный контроль. Мы обязательно будем следить за ходом работ и не допустим какую-либо потерю либо искажение исторического облика театра имени Н.Г. Чернышевского.