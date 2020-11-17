Подведены итоги конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Природа и фантазия – 2020»

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Конкурс организован комитетом по образованию и Центром технического творчества детей и молодежи. Впервые в этом году он проводился в дистанционном формате.На конкурс было заявлено более 950 творческих работ, выполненных из сухоцветов, соломы, коры, плодов, камней и других природных материалов, от учащихся из 190 образовательных учреждений города и области в восьми номинациях и четырех возрастных категориях.Также в конкурсе приняли участие 66 детей с ограниченными возможностями здоровья из 10 образовательных учреждений Саратовской области, реализующих адаптированные образовательные программы.149 победителей и призеров конкурса будут награждены дипломами комитета по образованию.Конкурс стал настоящим пространством для воплощения творческих находок и креативных идей. Оригинальность задумок, интересная и необычная техника выполнения, своеобразие и индивидуальность каждой работы, созданные с душой и большим желанием творить, все это о работах конкурсантов. Каждая из них поражает своей неповторимостью и яркостью, использованием разнообразного природного материала. Картины из ракушек и камней – и ты на дне большого океана, сказочные птицы, выполненные из лепестков и листьев, сейчас вспорхнут с веток, а забавные зверушки из пушистого рогоза кажутся живыми.С итогами конкурса можно ознакомиться на сайте комитета по образованию.