Саратовская филармония приглашает на онлайн-премьеру

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В программе прозвучат музыка и песни из кинофильмов «Волга-Волга», «Цирк», «Весёлые ребята», «Мэри Поппинс, до свидания», «Д’Артаньян и три мушкетёра». Автор и ведущая - Екатерина Нестерова.Ссылка на просмотр https://sarphil.com/video/11-dunaevskiidunaevskii.html