Саратовская филармония приглашает на онлайн-премьеру
17 ноября коллектив филармонических концертных исполнителей и Театр хоровой музыки представят премьерную программу к 120-летию со дня рождения Исаака Дунаевского и 75-летию Максима Дунаевского.
В программе прозвучат музыка и песни из кинофильмов «Волга-Волга», «Цирк», «Весёлые ребята», «Мэри Поппинс, до свидания», «Д’Артаньян и три мушкетёра». Автор и ведущая - Екатерина Нестерова.
Ссылка на просмотр https://sarphil.com/video/11-dunaevskiidunaevskii.html