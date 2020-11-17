17 ноября 2020 ВТОРНИК
Новости
16:08 | 17 ноября
В этом году в Саратовских перинатальных центрах День «Белых лепестков» пройдёт в онлайн режиме
15:12 | 17 ноября
«СГАУ-Саратов» сыграет с командой «Пермские медведи»
14:23 | 17 ноября
В Саратове ожидается аномально холодная погода
13:30 | 17 ноября
Подведены итоги конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Природа и фантазия – 2020»
12:39 | 17 ноября
На выплаты семьям с детьми направлено более 8,7 миллиарда рублей
11:42 | 17 ноября
Саратовская филармония приглашает на онлайн-премьеру
10:48 | 17 ноября
Всеволод Хаценко, член Общественной палаты Саратовской области, председатель комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия: "Театра оперы и балета спасают!"
09:52 | 17 ноября
Подведены итоги конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Природа и фантазия – 2020»
09:07 | 17 ноября
Открывается выставка "Двадцать пять + сто пятнадцать" к 25-летию со дня открытия музея Льва Кассиля
17:03 | 16 ноября
Сотрудникам скорой медицинской помощи могут предоставить дополнительные льготы
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Саратовская филармония приглашает на онлайн-премьеру

Новости


17 ноября коллектив филармонических концертных исполнителей и Театр хоровой музыки представят премьерную программу к 120-летию со дня рождения Исаака Дунаевского и 75-летию Максима Дунаевского.

В программе прозвучат музыка и песни из кинофильмов «Волга-Волга», «Цирк», «Весёлые ребята», «Мэри Поппинс, до свидания», «Д’Артаньян и три мушкетёра». Автор и ведущая - Екатерина Нестерова.

Ссылка на просмотр https://sarphil.com/video/11-dunaevskiidunaevskii.html