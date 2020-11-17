Открывается выставка "Двадцать пять + сто пятнадцать" к 25-летию со дня открытия музея Льва Кассиля

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На выставке будут представлены редкие материалы из фондов музея: рукописи, дневниковые записи, фотографии. Одним из ключевых моментов выставки является письмо К. И. Чуковского Л. А. Кассилю, в котором он называет его «мальчишкой, у которого всегда в кармане воробей».Эта черта характера писателя задала вектор развитию музея, который с первых дней своего открытия стал «островком детства» в г. Энгельсе. Подтверждением этому являются яркие выставки и программы музея: карнавал «Виват, Швамбрания!», программы для детей и родителей «Лев Кассиль-любовь-детектива», «Парк швамбранского периода», «Письмо аргентинского дога», «Русский язык на грани нервного срыва».Особое внимание музей уделяет социокультурным проектам. Среди них: «Контрасты города ЭН», «Даешь, Кирпичный!» – победитель Международного конкурса «Музейный пикник–2000»; «Кассилевский квартал, или Швамбрания. Место на карте» – победитель конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина в номинации «Новые вызовы».Цель проекта «Кассилевский квартал» – инициировать преобразование улицы Л. Кассиля в открытую книгу с текстами и иллюстрациями на фасадах домов, арт-объектами и зонами отдыха. Создать уникальное место, комфортное и привлекательное для жителей и гостей города.Все эти материалы, а также видеофильм о деятельности музея за 25 лет работы, посетители могут увидеть на выставке «Двадцать пять + сто пятнадцать», которая будет экспонироваться в музее с 17 ноября по 16 декабря 2020 года.