Принятие Госдумой в первом чтении закона о Госсовете прокомментировал Михаил Романов

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Парламентарий отметил: Госсовет становится государственной консультационной площадкой, принятый законопроект определяет статус и организационно-правовые основы формирования и деятельности Государственного Совета. Для принятия внутриполитических и внешнеполитических решений все органы публичной власти будут иметь свое представительство.Как считает Михаил Романов, суть и задачи этого органа будет отражать сама структура Госсовета. Госсовет станет центром принятия решений самого высокого уровня со всероссийским и внешнеполитическим радиусом действия, поскольку будет являться точкой пересечения географической и отраслевой составляющих госаппарата. Когда ситуация потребует немедленных мер со стороны всех уровней власти во всех регионах, межведомственное взаимодействие станет гибче. Диалог между обеими палатами федерального парламента, региональными собраниями депутатов и муниципальными советами обретет конституционный статус.