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Сотрудникам скорой медицинской помощи могут предоставить дополнительные льготы

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С соответствующей инициативой в Саратовскую городскую думу поручил выйти глава Саратова Михаил Исаев.

О разработке мер поддержки для сотрудников службы скорой медицинской помощи на уровне муниципалитета градоначальник рассказал на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

- Медицинские работники всегда рядом с нами в трудную минуту, - отметил он. - Среди них есть те, кто приходят на помощь первыми, буквально по звонку - это сотрудники скорой помощи. В период пандемии коронавирусной инфекции они круглосуточно на передовой, рискуют всем ради жизни и здоровья людей.

Среди обсуждаемым мер поддержки Михаил Исаев назвал освобождение сотрудников скорой помощи и их несовершеннолетних детей от платы за проезд в трамвае и троллейбусе, а также от платы за наем муниципального жилищного фонда. Кроме того, предложено не взимать с них плату в дошкольных учреждениях.

Глава города подчеркнула, что в случае принятия депутатами такого решения с 1 января 2021 года данные меры поддержки будут распространяться на врачей, средний и младший медперсонал, водителей ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи.