В Саратове арестован предполагаемый убийца 22-летней девушки

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По информации СУ СКР по Саратовской области, преступление было совершено 12 ноября В этой день в период с 11 до 13 часов потерпевшая находилась в гостях у своего 30-летнего знакомого в квартире на Большой Садовой. Как было установлено в ходе предварительного следствия, между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина принялся душить девушку, удерживая до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. "Желая скрыть следы преступления, злоумышленник поместил тело потерпевшей в мешок, опустил в подвальное помещение под лоджией и покинул место происшествия. - сообщили в следственном управлении. - В тот же день близкие девушки заявили о ее безвестном исчезновении в правоохранительные органы. Сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых в кратчайший срок восстановлен маршрут следования девушки и круг ее общения в указанный день. 13 ноября 2020 года ее тело обнаружено полицейскими".Согласно проведенному судебно-медицинскому исследованию, смерть девушки наступила от механической асфиксии в результате сдавления органов шеи. Полицейским удалось по горячим следам установить место нахождения злоумышленника, который скрывался в Аткарском районе. Он был задержан. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Задержанный заключен под стражу до 14 января 2021 года. "Он признал вину, раскаялся в содеянном и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего в ходе проверки показаний на месте", - сообщает СУ СРК.Выполняются следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.