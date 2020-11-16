20 ноября стартует Первый межрегиональный фестиваль театрального искусства «Действующие лица»

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В программе примут участие негосударственные профессиональные театры из Самары, Белгорода, Тюмени, Саратова, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.Инициатива создания фестиваля принадлежит автономной некоммерческой организации «Театр кукол «Лель», мероприятие пройдет при поддержке министерства культуры Саратовской области и Балаковского театра юного зрителя им.Е.А.Лебедева.Фестиваль проводится в первый раз. В связи с эпидемиологической обстановкой, сложившейся в стране, фестиваль переходит в интернет пространство. Трансляции спектаклей и других мероприятий будут проводиться на официальном ютуб-канале театра кукол «Лель».В рамках фестиваля состоится показ спектаклей по пьесам отечественных и зарубежных классиков и современников в жанре сторителлинга, кукольных и моноспектаклей, мистической драмы. Зритель сможет познакомиться с добрыми сказками старого кота театра «Мабу», увидеть «сны о России», отправиться с легкой руки Шалома Алейхема вместе с труппой театра «Место действия» в Америку, изучить тайны подсознания с режиссерской интерпретацией творчества Гёте и познакомиться с современным экспериментальным театром.Участники фестиваля театрального искусства «Действующие лица» - лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.