Саратовский художник завершил работу над граффити на Набережной Космонавтов

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При поддержке администрации Саратова, благотворительного фонда «Хранители» и Общественной палаты региона на бетонном ограждении между ул. Бабушкин взвоз и ул. Провиантская теперь изображена панорама воздушного боя с портретами двух легендарных летчиков. Рядом с Алексеем Маресьевым изображен дважды Герой Советского Союза Николай Скоморохов. В этом году исполнилось 100 лет со дня его рождения.Дмитрий Жумаев работал над граффити в течение 3-х дней. Вся панорама занимает 30 кв. м бетонного ограждения. Работу на Набережной планировали давно. Полтора года назад появился портрет Алексея Маресьева. Сегодня - Николая Скоморохова. По словам художника, оба летчика достойны, чтобы о них помнили. Единственный минус в работе - это погода.«Погода, да, не комфортно. Стоишь, не двигаешься, поэтому быстро замерзаешь. Инструмент железный, приходится работать в перчатках, но ничего, справились», - рассказал художник.Сегодня также Дмитрий Жумаев восстановил поврежденные места на граффити с котами, которое находится с обратной стороны городской доски почета на Театральной площади. Ранее картина частично пострадала из-за погоды.