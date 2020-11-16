Саратовцы успешно выступили на «Кубке Урала»
С 12 по 15 ноября в Екатеринбурге прошли Всероссийские соревнования по спортивной акробатике "Кубок Урала". В соревнованиях принимали участие 379 спортсменов из 19 регионов России.
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Надежда Губернии" показали следующие результаты:
Егор Белоногов и Петр Киселев по программе 1 спортивного разряда завоевали бронзовые медали.
Софья Осипова, Анна Спиридонова и Дарья Ерантаева заняли 11 место по программе 1 спортивного разряда.
Кристина Лапина, Анна Воронина и Анастасия Садомова заняли 4 место по программе мастера спорта 12-18 лет.
Ксения Казуева, Ульяна Рукавишникова и Дарья Кирсанова заняли 3 место по программе мастера спорта 13-19 лет.
Подготовила спортсменов старший тренер по спортивной акробатике Анеле Кокорева.