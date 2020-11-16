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Лучшим девелоперским проектом в Европе признан жилой комплекс SYMBOL Елены Батуриной

Новости
Лучшим девелоперским проектом в Европе признан жилой комплекс SYMBOL Елены Батуриной


Элитный жилой комплекс SYMBOL Елены Батуриной признан лучшим девелоперским проектом в Европе в 2020 году. Реализованный компанией Golden Wisdom, входящей в инвестиционную группу международной предпринимательницы Елены Батуриной, девелоперский проект Symbol Residence стал победителем конкурса European Property Awards 2020 сразу в пяти номинациях. Представленные на конкурсе проекты оценивает независимое жюри, членами которого являются более 80 опытных международных экспертов в области недвижимости, а председателями выступают члены палаты лордов британского парламента: Lord Caithness, Lord Best, Lord Waverley.

Конкурс European Property Awards входит в структуру престижной независимой премии в области недвижимости и девелопмента International Property Awards, которая сгруппирована по 6 регионам: Великобритания, Европа, Америка, Дальний Восток, Африка и Азия. Премия конкурса присуждается компаниям, специалистам и проектам за наиболее профессиональные и яркие достижения.

Symbol Residence разработан известным испанским архитектором Рикардо Бофиллом и его студией Taller de Arquitectura, и его можно назвать выдающимся образцом современной архитектуры. У здания есть динамика во всех четырех направлениях, рассказала Елена Батурина, это его архитектурная особенность. При разработке проекта специалисты отнеслись к потребностям будущих жителей, окружающим пейзажам и контексту города с повышенным вниманием. Выдающимся объектом на кипрском рынке Symbol, считает Елена Батурина, делает прямой доступ к пляжу и широкий спектр услуг.

Жилой комплекс объединяет в себе энергоэффективность, высокую технологичность, яркую архитектуру, здоровую и благоприятную внешнюю среду, индивидуальное внутреннее пространство, добавил в комментариях Андрей Столяров, управляющий директор проекта Symbol Residence.