Лучшим девелоперским проектом в Европе признан жилой комплекс SYMBOL Елены Батуриной

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Конкурс European Property Awards входит в структуру престижной независимой премии в области недвижимости и девелопмента International Property Awards, которая сгруппирована по 6 регионам: Великобритания, Европа, Америка, Дальний Восток, Африка и Азия. Премия конкурса присуждается компаниям, специалистам и проектам за наиболее профессиональные и яркие достижения.Symbol Residence разработан известным испанским архитектором Рикардо Бофиллом и его студией Taller de Arquitectura, и его можно назвать выдающимся образцом современной архитектуры. У здания есть динамика во всех четырех направлениях, рассказала Елена Батурина, это его архитектурная особенность. При разработке проекта специалисты отнеслись к потребностям будущих жителей, окружающим пейзажам и контексту города с повышенным вниманием. Выдающимся объектом на кипрском рынке Symbol, считает Елена Батурина, делает прямой доступ к пляжу и широкий спектр услуг.Жилой комплекс объединяет в себе энергоэффективность, высокую технологичность, яркую архитектуру, здоровую и благоприятную внешнюю среду, индивидуальное внутреннее пространство, добавил в комментариях Андрей Столяров, управляющий директор проекта Symbol Residence.