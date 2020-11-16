Пенсионный фонд информирует о предоставлении проактивных услуг

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Ежемесячная денежная выплата инвалидам и детям-инвалидамС 28 июля 2020 года, согласно приказу Министерства труда и социальной защиты РФ, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам устанавливается без подачи заявления со дня признания гражданина инвалидом или ребенком-инвалидом, то есть полностью в проактивном режиме.В Саратовской области почти 1,8 тыс. граждан ЕДВ назначена без посещения клиентских служб ПФР.СНИЛСРодителям больше не требуется самостоятельно оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года. После появления в информационной системе ПФР сведений о государственной регистрации рождения малыша, поступившей из Единого государственного реестра ЗАГС, индивидуальный лицевой счет ребенка открывается Пенсионным фондом РФ проактивно, а информация о его номере направляется в личный кабинет мамы на портале Госуслуг. Таким образом, семьи, в которых появится ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС в автоматическом режиме.Сертификат на материнский (семейный) капиталС середины апреля Пенсионный фонд России приступил к проактивной выдаче сертификатов на МСК. Теперь после появления ребенка материнский капитал оформляется в беззаявительном порядке и мамам не нужно лично обращаться в клиентские службы ПФР или МФЦ за сертификатом. Сведения о рождении малыша, дающего право на материнский капитал, поступают в Пенсионный фонд из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе ПФР и направляются в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда РФ или портале Госуслуг и семья может приступать к распоряжению средствами.В Саратовской области беззаявительно выдано уже 9 тысяч сертификатов на маткапитал.Отметим, что если у гражданина нет возможности зарегистрироваться в системе Единой идентификации и аутентификации на портале Государственных услуг и пользоваться услугами в электронном виде, то он может получить документ на бумажном носителе, подтверждающий содержание электронного сертификата на МСК и документ, удостоверяющий регистрацию в системе персонифицированного учета (СНИЛС). Для этого можно обратиться в МФЦ или в ближайшую клиентскую службу ПФР. Напоминаем, что все клиентские службы ПФР работают по предварительной записи.