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Пенсионный фонд информирует о предоставлении проактивных услуг

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Сегодня все чаще в работе Пенсионного фонда РФ употребляется термин «проактивные услуги», которые также можно назвать беззаявительными. То есть, чтобы их получить, саратовцам не нужно обращаться в Пенсионный фонд и подавать заявление лично.

Ежемесячная денежная выплата инвалидам и детям-инвалидам

С 28 июля 2020 года, согласно приказу Министерства труда и социальной защиты РФ, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам устанавливается без подачи заявления со дня признания гражданина инвалидом или ребенком-инвалидом, то есть полностью в проактивном режиме.

В Саратовской области почти 1,8 тыс. граждан ЕДВ назначена без посещения клиентских служб ПФР.

СНИЛС

Родителям больше не требуется самостоятельно оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года. После появления в информационной системе ПФР сведений о государственной регистрации рождения малыша, поступившей из Единого государственного реестра ЗАГС, индивидуальный лицевой счет ребенка открывается Пенсионным фондом РФ проактивно, а информация о его номере направляется в личный кабинет мамы на портале Госуслуг. Таким образом, семьи, в которых появится ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС в автоматическом режиме.

Сертификат на материнский (семейный) капитал

С середины апреля Пенсионный фонд России приступил к проактивной выдаче сертификатов на МСК. Теперь после появления ребенка материнский капитал оформляется в беззаявительном порядке и мамам не нужно лично обращаться в клиентские службы ПФР или МФЦ за сертификатом. Сведения о рождении малыша, дающего право на материнский капитал, поступают в Пенсионный фонд из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе ПФР и направляются в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда РФ или портале Госуслуг и семья может приступать к распоряжению средствами.

В Саратовской области беззаявительно выдано уже 9 тысяч сертификатов на маткапитал.

Отметим, что если у гражданина нет возможности зарегистрироваться в системе Единой идентификации и аутентификации на портале Государственных услуг и пользоваться услугами в электронном виде, то он может получить документ на бумажном носителе, подтверждающий содержание электронного сертификата на МСК и документ, удостоверяющий регистрацию в системе персонифицированного учета (СНИЛС). Для этого можно обратиться в МФЦ или в ближайшую клиентскую службу ПФР. Напоминаем, что все клиентские службы ПФР работают по предварительной записи.