16 ноября 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
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17:03 | 16 ноября
Сотрудникам скорой медицинской помощи могут предоставить дополнительные льготы
16:10 | 16 ноября
В Саратове арестован предполагаемый убийца 22-летней девушки
15:52 | 16 ноября
Принятие Госдумой в первом чтении закона о Госсовете прокомментировал Михаил Романов
15:27 | 16 ноября
На хранение заложен миллион тонн зерна нового урожая
14:39 | 16 ноября
20 ноября стартует Первый межрегиональный фестиваль театрального искусства «Действующие лица»
13:48 | 16 ноября
Саратовский художник завершил работу над граффити на Набережной Космонавтов
12:53 | 16 ноября
Саратовцы успешно выступили на «Кубке Урала»
12:02 | 16 ноября
Пенсионный фонд информирует о предоставлении проактивных услуг
11:10 | 16 ноября
Семь саратовцев претендуют на звание «Лидер XXI века»
10:17 | 16 ноября
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Семь саратовцев претендуют на звание «Лидер XXI века»

Новости


«Лидер XXI века» – это Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений.

Цель конкурса – формирование и популяризация позитивного образа молодого гражданина Российской Федерации, включенного в решение социально значимых проблем, развитие институтов гражданского общества, а также в поддержку деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций.

Финалистами Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений стали:

- Георгий Болотов – начальник отдела воспитательной работы СГУ им. Н.Г. Чернышевского;

- Ульяна Волык - педагог- организатор ГАПОУ СО «ГАЭмТ»;

- Дарья Кисимова - социальный педагог ВФ ГАПОУ СО «БТА»;

- Анастасия Шевченко - Председатель Молодежного Правительства, Молодежный министр по делам территориальных образований.

Среди учащихся общеобразовательных учреждений:

- Дмитрий Беликов

- Полина Фролова

- Мария Старкова

«Из 9 победителей регионального этапа в финал вышли 7 человек – это отличный результат! Поздравляю ребят! Они достойны победы!», - отметил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.