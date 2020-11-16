Семь саратовцев претендуют на звание «Лидер XXI века»

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Цель конкурса – формирование и популяризация позитивного образа молодого гражданина Российской Федерации, включенного в решение социально значимых проблем, развитие институтов гражданского общества, а также в поддержку деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций.Финалистами Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений стали:- Георгий Болотов – начальник отдела воспитательной работы СГУ им. Н.Г. Чернышевского;- Ульяна Волык - педагог- организатор ГАПОУ СО «ГАЭмТ»;- Дарья Кисимова - социальный педагог ВФ ГАПОУ СО «БТА»;- Анастасия Шевченко - Председатель Молодежного Правительства, Молодежный министр по делам территориальных образований.Среди учащихся общеобразовательных учреждений:- Дмитрий Беликов- Полина Фролова- Мария Старкова«Из 9 победителей регионального этапа в финал вышли 7 человек – это отличный результат! Поздравляю ребят! Они достойны победы!», - отметил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.