Семь саратовцев претендуют на звание «Лидер XXI века»
«Лидер XXI века» – это Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений.
Цель конкурса – формирование и популяризация позитивного образа молодого гражданина Российской Федерации, включенного в решение социально значимых проблем, развитие институтов гражданского общества, а также в поддержку деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций.
Финалистами Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений стали:
- Георгий Болотов – начальник отдела воспитательной работы СГУ им. Н.Г. Чернышевского;
- Ульяна Волык - педагог- организатор ГАПОУ СО «ГАЭмТ»;
- Дарья Кисимова - социальный педагог ВФ ГАПОУ СО «БТА»;
- Анастасия Шевченко - Председатель Молодежного Правительства, Молодежный министр по делам территориальных образований.
Среди учащихся общеобразовательных учреждений:
- Дмитрий Беликов
- Полина Фролова
- Мария Старкова
«Из 9 победителей регионального этапа в финал вышли 7 человек – это отличный результат! Поздравляю ребят! Они достойны победы!», - отметил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.