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Регионы ПФО выбрали лучшее граффити в рамках Фестиваля стрит-арта «ФормАRТ»

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14 ноября состоялась онлайн-церемония определения победителей и закрытия Фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART».

Окружной проект уличного искусства реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Победителя Фестиваля определили по результатам сложения итогов народного голосования (отдельно учитывались голоса, отданные финалисту из «других» регионов) и экспертного голосования.

Ранее с 19 по 31 октября прошло народное голосование по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23. В нем приняли участие более 100 тысяч человек. Лучшими, по мнению народного жюри, стали работы Самарской и Саратовской областей, набравшие более 48 и 22 тысяч голосов соответственно.

В прямом эфире представители 14 регионов округа озвучили итоги экспертного голосования. По мнению регионального жюри, единогласно призовые места были отданы снова представителям Самарской и Саратовской областей.

Таким образом, победителем Фестиваля объявлена граффити-работа «Чистый вдох», созданная финалисткой из Самарской области Оксаной Гладковой.

«Главная ценность – это человеческая жизнь и здоровье. В рисунке я хотела показать открытое окно в эпоху постковида, когда мы, наши дети и родители сможем снять маски, перчатки и глубоко вдохнуть чистый воздух, не опасаясь за свои легкие и за свою жизнь», – поделилась Оксана Гладкова.

Второе место занял Юрий Быков из Саратовской области с работой «Цветы жизни». На рисунке изображена девушка в медицинской маске с цветком в руке. Образ девушки символизирует то, что каждый человек, независимо от его профессии, играет роль в борьбе с коронавирусом. Идея рисунка состояла в том, чтобы показать, как важно находить счастье и красоту даже в тяжёлые времена.

В тройку лидеров вошла работа Мансура Зияева «Доктор сити» из Республики Башкортостан. На фасаде городской многоэтажки г. Нефтекамска художник изобразил доктора, держащего на руках целый город. «Склонив голову, врач с заботой смотрит на город, словно на дитя. Доктор – образ собирательный. Эта работа – напоминание нам и врачам, что мы все нуждаемся в такой защите», – отметил Мансур Зияев.

Работы, заявленные на Фестиваль, получили хороший отклик у медицинских работников и городских жителей. Среди финалистов есть граффити, посвященные вкладу медицинских работников и волонтеров, единству в борьбе с пандемией, а также размышлениям на тему эпохи «постковид», адаптации людей к новым реалиям. При этом «холстом» для них стали стены как медицинских учреждений, больниц, дворцов молодежи, волонтерских центров, так и жилых зданий, расположенных на центральных улицах административных центров и других городов регионов округа.

Кроме того, в ходе церемонии был объявлен победитель Конкурса готовых граффити. Данный дополнительный конкурс был запущен в целях поощрения молодых стрит-арт художников, которые в своих городах уже до старта Фестиваля создали граффити о противодействии пандемии коронавируса.

Федеральные и региональное экспертное жюри признало лучшей работу «Диптих медработника» Семена Ефентьева из Самарской области, где «Медицинский работник держит в руках регион в виде сердца. Оберегает его от всех невзгод, как мать дитя».

Призовой фонд Фестиваля составил 300 тысяч рублей. Каждый из победителей и призеров Фестиваля получит индивидуальный грант на развитие творчества: 1 место – 100 тысяч рублей, 2 место – 75 тысяч рублей, 3 место – 50 тысяч рублей. Победитель конкурса готовых граффити – 75 тысяч рублей.

«Поздравляю Юрия Быкова! По итогам всех этапов голосования работа «Цветы жизни» стала второй в ПФО на фестивале стрит-арта «ФормART». Наш художник получит 75 000 рублей. Рад, что министерство молодежной политики и спорта Саратовской области было среди тех, кто помог Юрию создать самую масштабную картину в его жизни. Он доказал, что входит в число самых талантливых уличных художников в Приволжском Федеральном округе. Еще раз хочу поблагодарить тех, кто участвовал в народном голосовании и поддержал Саратов. Надеюсь, что у нас с Юрием еще будут совместные проекты, которые удивят не только жителей Саратовской области», - отметил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.



Справочно:

Фестиваль стрит-арта направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа с помощью искусства граффити.

Главная тема фестиваля стрит-арта в этом году – единство в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Через свои граффити молодые художники смогли передать важность вклада медицинских работников и волонтеров в сохранение жизни и здоровья населения, неравнодушие граждан к пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, взгляд на новые реалии и жизнь общества в «эпоху постковида».

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