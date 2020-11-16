16 ноября 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
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«Книга здоровых рецептов» Роспотребнадзора начала пополняться рецептами пользователей
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Саратовский театр кукол завершил «Большие гастроли» в Вологде
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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«Книга здоровых рецептов» Роспотребнадзора начала пополняться рецептами пользователей

Новости


С 13 ноября все желающие могут присоединиться к составлению цифровой «Книги здоровых рецептов» — на сайте http://рецепты.здоровое-питание.рф появилась новая опция «Добавить рецепт».

Благодаря совместным усилиям россиян из самых разных регионов готовить здоровую еду станет действительно легко и просто.

Проект «Книга здоровых рецептов — готовим вместе» стартовал 28 октября на базе портала здоровое-питание.рф. Его поддержали российские артисты, спортсмены, телеведущие, литераторы и шеф-повара лучших отечественных ресторанов.

Писатель Олег Рой, актриса Алена Хмельницкая, фигуристка Ирина Слуцкая, телеведущие Георгий Черданцев и Ирина Россиус, хореограф Евгений Папунаишвили уже поделились своими кулинарными секретами и лайфхаками.
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