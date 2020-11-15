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Вячеслав Моше Кантор назвал «поражением ненависти» приговор греческой партии «Золотая заря»

Новости
Вячеслав Моше Кантор назвал «поражением ненависти» приговор греческой партии «Золотая заря»

«Сегодня демократия торжествует победу, а ненависть и нетерпимость потерпели поражение», - заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор после вынесения греческим судом решения о признании ультраправой партии «Золотая заря» преступной организацией.

Решение о признании «Золотой зари» преступной организацией было вынесено в октябре 2020 года. Её лидеров также признали виновными в руководстве организованной преступной группой.

Судебное разбирательство тянулось с 2013 года, когда от рук сторонников партии погиб 34-летний рэпер-антифашист Павлос Фиссас. Убийца, бывший водитель грузовика Йоргос Рупакиас, дал признательные показания, однако волна возмущения поднялась в отношении всей партии «Золотая заря», которую называли военизированной организацией, использующей тактику насилия, запугивания и убийств, в том числе с ведома старших членов партии, которые в то время заседали в парламенте Греции.

«Это долгожданное и важное решение, которое наконец-то собрало воедино факты и подтвердило, что неонацисты – члены партии «Золотая заря» являются преступниками, – заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор, комментируя решение суда. – Мы надеемся, что другие страны, которые позволяют подобным неонацистским партиям участвовать в выборах и даже заседать в парламенте, также объявят вне закона те партии, которые продвигают идеологию расизма и ненависти».

«Сегодня демократия торжествует победу, а ненависть и нетерпимость потерпели поражение», - подчеркнул президент ЕЕК.

«К счастью, народ Греции отверг «Золотую зарю» демократическим путём, а правовая система лишила их возможности перегруппироваться и использовать типичную основанную на устрашении кампанию, чтобы вернуться в национальные институты власти, – отметил Вячеслав Моше Кантор. – Будем надеяться, что это ознаменовало закат «Золотой зари».