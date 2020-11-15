Лауреатом премии «Лучшие в России» в 2020 году стал NAVIEN

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Наряду с этой наградой, компании вручили почетную грамоту за реализацию крупномасштабного энергоэффективного проекта в республике Удмуртия, который внес вклад в развитие зеленого будущего для региона.«В этом году мы усердно работали невзирая на все трудности и непреодолимые обстоятельства, вызванные мировой пандемией COVID-19. В это нелегкое для всех время, удостоиться звания «Компания года», особая честь для нас, а также и ответственность. Мы будем и дальше делать все возможное чтобы поддерживать высокий уровень профессионализма и доверия наших потребителей и партнеров. Ведь, именно наши совместные усилия привели нас к закономерной деловой победе. Горжусь своими коллегами и партнерами за неравнодушие, личное участие и огромный вклад в продвижение бренда NAVIEN» - отметил Руководитель по маркетингу «Навиен Рус» во время торжественной церемонии.Начиная с 2016 года бренд NAVIEN был выбран миллионами российских потребителей и уже трижды получал премию «Народная марка №1 в России».Лауреатами премии «Лучшие в России» в 2020 году также стали крупнейшие национальные компании и организации: Татнефть, Х5 Retail Group, РЖД, Альфа-банк, Сбербанк, Банк ВТБНапомним, что премия "Лучшие в России», одна из старейших и наиболее значимых российских бизнес-премий, проводится с 1998 года и отмечает успехи отдельных персон, компаний и проектов за прошедший год. Лауреатов определяет экспертный совет, в который входят бизнесмены, общественные и политические деятели. Награды вручаются в категориях медиа, страхование, автомобилестроение, услуги и сервис, информационные технологии и других.