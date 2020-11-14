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ФГБУ «Дом народов России» и ФНКА России обсудили текущие соглашения о сотрудничестве

Новости
ФГБУ «Дом народов России» и ФНКА России обсудили текущие соглашения о сотрудничестве

По текущим соглашениям о сотрудничестве и различным вариантам взаимодействия по популяризации в широких кругах традиций и культурного наследия народностей Российской Федерации практическое взаимодействие обсудили ФГБУ «Дом народов России» и Федеральные национально-культурные автономии России (ФНКА России).

Представители организаций встретились в ходе первого в стране информационно-консультационного марафона, в котором также участвовали эксперты и представители общественных организаций. Стороны договорились о продолжении дальнейшего развития социальных проектов, разработанных в рамках реализации государственной национальной политики для сохранения национальных культур и традиций.

Между ФГБУ «Дом народов России» и ФНКА ногайцев России, ФНКА чувашей России, Общероссийским объединением корейцев и Конгрессом поляков в России на мероприятии также было подписано Соглашение о сотрудничестве. Представители организаций рассчитывают совместно заниматься подготовкой и реализацией проектов, направленных на создание условий сохранения, возрождения и развития национальных культур и реализации национально-культурных прав граждан РФ. Члены ФНКА России и представители ФГБУ «Дом народов России» с этой же целью намерены разработать и составить общий календарь мероприятий на 2021 год.

Коллеги из общественных организаций провели масштабную работу по созданию условий для развития культуры и национально-культурных отношений, заявил директор ФГБУ «Дом народов России» Андрей Березин. Чтобы усилить эффективность социальных проектов, учреждение считает необходимым выработать единые стандарты для их осуществления.

Запись мероприятий доступна на сайте «ДОМ НАРОДОВ РОССИИ» в разделе «Программа».