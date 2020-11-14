14 ноября 2020 СУББОТА
Новости
20:37 | 13 ноября
ФГБУ «Дом народов России» и ФНКА России обсудили текущие соглашения о сотрудничестве
17:00 | 13 ноября
Более 2,5 тысяч школьников Саратовской области получили знания в области бюджета
16:09 | 13 ноября
16,5 тысяч семей Саратовской области назначена ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребёнка
15:18 | 13 ноября
Саратовский театр кукол завершил «Большие гастроли» в Вологде
14:30 | 13 ноября
В Энгельсом районе прошел первый старт ГТО
13:35 | 13 ноября
В ЛДС «Кристалл» состоится Всероссийский турнир на призы Олимпийских чемпионов Саратовской области по фехтованию
12:39 | 13 ноября
В Саратове открыта первая детская модельная библиотека за счет средств муниципального бюджета
11:45 | 13 ноября
Административная комиссия Саратова оштрафовала ПАО «Т Плюс» на 200 тысяч рублей
11:04 | 13 ноября
Жительница Вольска, которой Вячеслав Володин помог с приобретением квартиры, столкнулась с новыми проблемами
10:52 | 13 ноября
Ежегодный фестиваль-конкурс «Серебряные трубы Черноморья» в этом году пройдет в виртуальном формате
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Более 2,5 тысяч школьников Саратовской области получили знания в области бюджета

Новости


На территории Саратовской области в текущем году завершен комплекс мероприятий, направленных на повышение бюджетной грамотности школьников.

Учащиеся 6-11-х классов с июля по октябрь принимали участие в различных семинарах и мастер-классах. Всего проведено 55 занятий для почти 2700 учеников.

Наиболее востребованными темами стали:

· Налоги – основной источник доходов бюджета (42% из общего числа проведенных мероприятий);

· Государственный бюджет (16% из общего числа проведенных мероприятий);

· Национальные проекты (13% из общего числа проведенных мероприятий).

Занятия проводились подготовленными тьюторами по адаптированным для облегченного понимания бюджетного процесса учебным программам.

В связи с ограничительными мерами в условиях борьбы с covid-19 мероприятия прошли в дистанционном режиме на базе платформы Mind, что позволило расширить географию участников. В семинарах приняли участие учащиеся г. Саратова, Энгельса, Балаково, Саратовского, Новоузенского, Марксовского, Балаковского, Новобурасского, Базарно-Карабулакского районов.

Все мероприятия реализованы в рамках проекта «Повышение бюджетной грамотности в Саратовской области», ответственным исполнителем которого является министерство финансов региона.

Привлечение внимания молодежи к вопросам государственных финансов способствует формированию активной гражданской позиции у подрастающего поколения.