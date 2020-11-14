Более 2,5 тысяч школьников Саратовской области получили знания в области бюджета

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Учащиеся 6-11-х классов с июля по октябрь принимали участие в различных семинарах и мастер-классах. Всего проведено 55 занятий для почти 2700 учеников.Наиболее востребованными темами стали:· Налоги – основной источник доходов бюджета (42% из общего числа проведенных мероприятий);· Государственный бюджет (16% из общего числа проведенных мероприятий);· Национальные проекты (13% из общего числа проведенных мероприятий).Занятия проводились подготовленными тьюторами по адаптированным для облегченного понимания бюджетного процесса учебным программам.В связи с ограничительными мерами в условиях борьбы с covid-19 мероприятия прошли в дистанционном режиме на базе платформы Mind, что позволило расширить географию участников. В семинарах приняли участие учащиеся г. Саратова, Энгельса, Балаково, Саратовского, Новоузенского, Марксовского, Балаковского, Новобурасского, Базарно-Карабулакского районов.Все мероприятия реализованы в рамках проекта «Повышение бюджетной грамотности в Саратовской области», ответственным исполнителем которого является министерство финансов региона.Привлечение внимания молодежи к вопросам государственных финансов способствует формированию активной гражданской позиции у подрастающего поколения.