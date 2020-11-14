Более 2,5 тысяч школьников Саратовской области получили знания в области бюджета
На территории Саратовской области в текущем году завершен комплекс мероприятий, направленных на повышение бюджетной грамотности школьников.
Учащиеся 6-11-х классов с июля по октябрь принимали участие в различных семинарах и мастер-классах. Всего проведено 55 занятий для почти 2700 учеников.
Наиболее востребованными темами стали:
· Налоги – основной источник доходов бюджета (42% из общего числа проведенных мероприятий);
· Государственный бюджет (16% из общего числа проведенных мероприятий);
· Национальные проекты (13% из общего числа проведенных мероприятий).
Занятия проводились подготовленными тьюторами по адаптированным для облегченного понимания бюджетного процесса учебным программам.
В связи с ограничительными мерами в условиях борьбы с covid-19 мероприятия прошли в дистанционном режиме на базе платформы Mind, что позволило расширить географию участников. В семинарах приняли участие учащиеся г. Саратова, Энгельса, Балаково, Саратовского, Новоузенского, Марксовского, Балаковского, Новобурасского, Базарно-Карабулакского районов.
Все мероприятия реализованы в рамках проекта «Повышение бюджетной грамотности в Саратовской области», ответственным исполнителем которого является министерство финансов региона.
Привлечение внимания молодежи к вопросам государственных финансов способствует формированию активной гражданской позиции у подрастающего поколения.