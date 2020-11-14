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16,5 тысяч семей Саратовской области назначена ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребёнка

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16,5 тысяч семей Саратовской области назначена ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребёнка.

В том числе около 2,7 тыс. родителей получают выплату на детей, рожденных в 2020 году. В настоящее время размер выплаты составляет 9708 рублей.

Такая выплата семьям региона производится в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Воспользоваться ею могут родители детей, родившихся 1 января 2018 года и позднее, если среднедушевой доход семьи не превышает 20 552 руб. Обратиться за выплатой можно в учреждения социальной поддержки населения либо в МФЦ по месту постоянной прописки либо по месту фактического проживания или временной регистрации. Чтобы оформить выплату в учреждениях социальной поддержки населения, необходима запись на прием к специалистам. Сделать это можно по телефонам горячей линии минтруда и социальной защиты области social.saratov.gov.ru. Номера телефонов указаны на сайте ведомства в разделе «Социальная помощь при коронавирусе».

Напомним, выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет. Однако, если в период с 1 апреля 2020 года по 28 февраля 2021 года заканчивается очередной период выплат в связи с достижением ребенком возраста 1 года или 2-х лет, они продлеваются на очередной срок (до 2-х лет или до 3-х лет, соответственно) без заявления.