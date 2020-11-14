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Саратовский театр кукол завершил «Большие гастроли» в Вологде

Новости
Саратовский театр кукол завершил «Большие гастроли» в Вологде

Саратовский театр кукол «Теремок» завершил гастроли в Вологде в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодёжи».

Во время гастролей с 4 по 9 ноября саратовские кукольники показали интерактивный спектакль «Весёлая школа или Чудеса из портфеля» по пьесе Т. Кондратьевой и Р. Файзулина, музыкальную сказку «38 попугаев» по пьесе Г. Остера и постановку для детей постарше «Подменыш» по сказке шведской писательницы Сельмы Лагерлёф.

Информационное агентство Вологды «CultInfo», подробно писавшее о гастролях, подчеркнуло важность этого события для региона. «Саратовский театр кукол «Теремок» в рамках федерального проекта «Большие гастроли» привез в Вологду три яркие разножанровые постановки из своего репертуара. В театральных действах заняты марионетки, планшетные и большие ростовые куклы. Директор Вологодского театра кукол «Теремок» Елена Бухарина отметила, что дружба двух театров-тёзок зародилась давно: они не раз пересекались на фестивальных площадках, а в 2018 году в рамках программы «Золотой маски» вологодские артисты показывали свой спектакль «Кармен» в саратовском театре кукол», — говорилось в сообщении агентства.

В Вологде свои спектакли саратовцы играли на большой и малой сценах Вологодского областного театра кукол «Теремок». За период гастролей в Вологде спектакли Саратовского «Теремка» с учётом заполняемости зала до 50% посетили более 500 зрителей.

В состав гастрольной труппы вошли 15 человек. Для подготовки спектаклей были задействованы следующие службы театра: труппа, монтировочный, радиоцех, осветительный цех, бутафорский и костюмерный цех.

Цель программы «Большие гастроли» – сформировать общее культурное пространство России, расширить рамки творческого сотрудничества, привлечь новую зрительскую аудиторию на территории всей страны. География программы охватывает всю Россию – с 2018 года в нее вовлечены все 85 субъектов Российской Федерации.