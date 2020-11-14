Жительница Вольска, которой Вячеслав Володин помог с приобретением квартиры, столкнулась с новыми проблемами

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Напомним ее историю. Два года назад Лариса Евгеньевна и ее десятилетняя дочь были выселены из служебной квартиры в Шиханах, которая ранее была ей предоставлена местной администрацией как молодому специалисту. Поскольку в 2015 году она получила травму, получила инвалидность и была вынуждена оставить работу, то власти выселили одинокую мать с ребенком из занимаемого ими жилья. После обращения в саратовские СМИ решение проблемы семьи Ершовых взял на личный контроль председатель Государственной думы Вячеслав Володин. В скором времени Ларисе Евгеньевне была предоставлена квартира в городе Вольске.Тогда счастливой матери казалось, что основные проблемы позади. Пожив в новых квадратных метрах некоторое время, Лариса Евгеньевна убедилась: радоваться рано. В холодное время года, и особенно в дождливую погоду, потолок квартиры стал мокнуть, стены протекать, и на них за недолгий срок образовался грибок. Сначала женщина собственными силами начала борьбу с новыми трудностями. Внушительная часть личных средств уходила на чистящие средства и средства борьбы с грибком. Если учесть, что Ершовы живут на одну пенсию, легко представить, какую брешь в семейном бюджете занимала данная статья расходов. Поэтому Лариса Евгеньевна отправилась с прошением в ООО «Вольсккоммунэнерго»Документально хронология общения Ларисы Ершовой с власть имущими выглядит так. 7 августа в ответ на ее обращение руководство Вольсккоммунэнерго сообщило следующее, что специалистами «совместно с представителем администрации Вольского района проведено обследование восьмого подъезда по улице Комсомольская, дом 101, в результате которого выявлены грибок и черные пятна на стенах данных квартир». Основными причинами появления грибка указаны повышенная влажность (часто точечно: протечки); плохая вентиляция, которая и провоцирует усиление влажности и препятствует обновлению воздуха; неравномерный прогрев помещения или локальное переохлаждение. Вместе с тем работники коммунальных служб, сказано в письменном ответе, не выявили «протечек кровли и неисправностей в системе отопления». Также в тексте уточняется, что «в ходе плановой проверки вентиляционных каналов, проводимой специализированной подрядной организацией ООО «Арсенал» в июле 2020 года, нарушений в работе канала вентиляции нарушений также не выявлено». Ларисе Евгеньевне было рекомендовано для устранения причин возникновения грибка утеплить «наружные стены с внутренней стороны, а также установить клапаны приточной вентиляции».После этого Лариса Евгеньевна и обратилась в прокуратуру. И в начале ноября получила заключение за подписью исполняющего обязанности межрайонного прокурора С.А.Силаева, в котором сообщалось о привлечении виновного должностного лица к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения и устранении их при помощи установки дефлектора.Однако, как утверждает Лариса Евгеньевна, вынесенное районной прокуратурой предписание с последующими действиями коммунальных служб проблемы не решило.Отчаяние одинокой мамы можно понять. У Ларисы, инвалида 2 степени, за год жизни в новой квартире к имеющимся серьезным заболеваниям — эпилепсия, киста головного мозга – добавилась аллергия на злополучный грибок. Следующим ее шагом и стало обращение в саратовские средства массовой информации. В итоге 6 ноября в ее квартиру была в организована еще одна комиссия, в которую вошли помощник прокурора Вольского района, руководство и специалисты «Вольсккоммунэнерго».По результатам осмотра проблемной зоны квартиры директор ООО «Вольсккоммунэнерго» Наталья Кузнецова дала следующий комментарий «Известиям. Саратов и регионы».Также Наталья Андреевна рассказала, что два отсека дома 101 по улице Комсомольской построены в 2002 году, основные шесть блоков — в 90-е годы. Семья Ершовых живет в «новой» части. Квартира угловая, и торцевая стена смотрит на улицу. По мнению руководителя «Вольсккоммунэнерго», торцевая стена уже требует утепления снаружи. Фронт данных работ находится в ведении Фонда капитального ремонта, и для их осуществления проявить инициативу должны жильцы.