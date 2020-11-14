Жительница Вольска, которой Вячеслав Володин помог с приобретением квартиры, столкнулась с новыми проблемами
В редакцию сетевого издания «Известия. Саратов и регионы» с письмом обратилась жительница Вольска Лариса Ершова. Свое обращение женщина назвала «криком о помощи».
Напомним ее историю. Два года назад Лариса Евгеньевна и ее десятилетняя дочь были выселены из служебной квартиры в Шиханах, которая ранее была ей предоставлена местной администрацией как молодому специалисту. Поскольку в 2015 году она получила травму, получила инвалидность и была вынуждена оставить работу, то власти выселили одинокую мать с ребенком из занимаемого ими жилья. После обращения в саратовские СМИ решение проблемы семьи Ершовых взял на личный контроль председатель Государственной думы Вячеслав Володин. В скором времени Ларисе Евгеньевне была предоставлена квартира в городе Вольске.
Тогда счастливой матери казалось, что основные проблемы позади. Пожив в новых квадратных метрах некоторое время, Лариса Евгеньевна убедилась: радоваться рано. В холодное время года, и особенно в дождливую погоду, потолок квартиры стал мокнуть, стены протекать, и на них за недолгий срок образовался грибок. Сначала женщина собственными силами начала борьбу с новыми трудностями. Внушительная часть личных средств уходила на чистящие средства и средства борьбы с грибком. Если учесть, что Ершовы живут на одну пенсию, легко представить, какую брешь в семейном бюджете занимала данная статья расходов. Поэтому Лариса Евгеньевна отправилась с прошением в ООО «Вольсккоммунэнерго»
– Я обратилась к местным коммунальным службам, поскольку рассчитываю на компенсацию своих затрат и устранение сложившейся проблемы. Но в ответ получила массу отписок. В своих ответах специалисты Вольсккоммунэнерго писали, что у меня все хорошо. Прокуратура в свою очередь отвечала, что ответственность возложена Вольсккоммунэнерго. Хотя когда мы с соседями вскрыли верхний слой штукатурки, увидели удручающую картину. Помощник прокурора Юлия Николаевна Губанова обещала мне выйти на Вольсккоммунэнерго с иском, чтобы в результате него мне был возмещен моральный и материальный ущерб. Затем – тишина... Стала звонить вновь. Мне посоветовали вызвать независимую экспертизу. Я отказалась это делать, поскольку в 2018-ом году, когда меня выселяли из служебной квартиры, только на один документ было нужно 15 тысяч рублей. А у меня пенсия – 13 тысяч. Поэтому я взяла постановление и решила обращаться в средства массовой информации.
Документально хронология общения Ларисы Ершовой с власть имущими выглядит так. 7 августа в ответ на ее обращение руководство Вольсккоммунэнерго сообщило следующее, что специалистами «совместно с представителем администрации Вольского района проведено обследование восьмого подъезда по улице Комсомольская, дом 101, в результате которого выявлены грибок и черные пятна на стенах данных квартир». Основными причинами появления грибка указаны повышенная влажность (часто точечно: протечки); плохая вентиляция, которая и провоцирует усиление влажности и препятствует обновлению воздуха; неравномерный прогрев помещения или локальное переохлаждение. Вместе с тем работники коммунальных служб, сказано в письменном ответе, не выявили «протечек кровли и неисправностей в системе отопления». Также в тексте уточняется, что «в ходе плановой проверки вентиляционных каналов, проводимой специализированной подрядной организацией ООО «Арсенал» в июле 2020 года, нарушений в работе канала вентиляции нарушений также не выявлено». Ларисе Евгеньевне было рекомендовано для устранения причин возникновения грибка утеплить «наружные стены с внутренней стороны, а также установить клапаны приточной вентиляции».
После этого Лариса Евгеньевна и обратилась в прокуратуру. И в начале ноября получила заключение за подписью исполняющего обязанности межрайонного прокурора С.А.Силаева, в котором сообщалось о привлечении виновного должностного лица к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения и устранении их при помощи установки дефлектора.
Однако, как утверждает Лариса Евгеньевна, вынесенное районной прокуратурой предписание с последующими действиями коммунальных служб проблемы не решило.
– Когда на улице ветрено, то весь ветер дует сюда в квартиру, - сообщает Лариса Ершова. – После дождей капает крыша. У меня опять пойдет грибок, который я только соскребла.
Мне кажется, что на мои письма отвечают отписками. Даже ответственность наложили на того человека, который у меня вообще не был. Дали заключение об устранении на основании того, что был поставлен вентилятор. Но обратной тяги от него нет.
Отчаяние одинокой мамы можно понять. У Ларисы, инвалида 2 степени, за год жизни в новой квартире к имеющимся серьезным заболеваниям — эпилепсия, киста головного мозга – добавилась аллергия на злополучный грибок. Следующим ее шагом и стало обращение в саратовские средства массовой информации. В итоге 6 ноября в ее квартиру была в организована еще одна комиссия, в которую вошли помощник прокурора Вольского района, руководство и специалисты «Вольсккоммунэнерго».
По результатам осмотра проблемной зоны квартиры директор ООО «Вольсккоммунэнерго» Наталья Кузнецова дала следующий комментарий «Известиям. Саратов и регионы».
– Ситуация складывается в сторону Ларисы Ершовой. Были проверки «Вольсккоммунэнерго» со стороны прокуратуры, и мы пришли к мировому соглашению, как это обычно бывает в суде. Поэтому на данном этапе оговорены сроки и проведение работ, которые бы улучшили жизнь человека в данной квартире. Проблема здесь была связана с прочисткой и дезинфекцией вентиляционного канала. Данные работы, чтобы вытяжка работала, и воздух проходил свободно, проведены. Теперь нужно исправить ситуацию, которая возникла из-за сырости и грибка. Испорченные стены будут вторично обработаны от грибка, затем на них буду наклеены обои в тех местах, где что-то было испорчено. По этому поводу у нас с Ларисой Евгеньевной достигнута договоренность. До 1 декабря весь объем планируется выполнить. С ней все будет согласовано. Работы будут выполняться в присутствии хозяйки квартиры. Ситуация складывается такая, что человек приобрел квартиру, недочеты которой были спрятаны под косметическим ремонтом. Такое бывает на каждом шагу. Все, что накопилось, стало сейчас вылазить.
Также Наталья Андреевна рассказала, что два отсека дома 101 по улице Комсомольской построены в 2002 году, основные шесть блоков — в 90-е годы. Семья Ершовых живет в «новой» части. Квартира угловая, и торцевая стена смотрит на улицу. По мнению руководителя «Вольсккоммунэнерго», торцевая стена уже требует утепления снаружи. Фронт данных работ находится в ведении Фонда капитального ремонта, и для их осуществления проявить инициативу должны жильцы.