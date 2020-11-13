13 ноября 2020 ПЯТНИЦА
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PENTA HOUSE добилась репутации лучшего поставщика строительства общественно-значимых проектов

Новости
PENTA HOUSE добилась репутации лучшего поставщика строительства общественно-значимых проектов

Группа компаний PENTA HOUSE за время своей деятельности заслужила репутацию лучшего поставщика строительства общественно-значимых проектов.

Организация выполнила обязательства по поставке сантехнического и светотехнического оборудования, оборудования для СПА и бассейнов, корпусной мебели, бытовой техники по десяткам важных контрактов для масштабных проектов со всемирной известностью. В числе реализованных проектов – международный аэропорт «Казань», бассейн олимпийского комплекса Лужники, ВТБ АРЕНА – центральный стадион ДИНАМО, кампус Университета Иннополис и многие другие.

Высочайший профессионализм, оперативность, качественное и своевременное выполнение работ – главное, что заставляет генподрядчиков амбициозных проектов выбирать в качестве поставщика PENTA HOUSE. Представитель компании отмечает: холдинг обеспечивает комплексное решение задач клиентов, облегчая жизнь подрядчикам и строителям за счет знаний всех норм допусков, ГОСТов и требований на любом типе объекта, а также стремясь при комплектации объекта сделать его для будущих пользователей максимально удобным. Самые сложные проекты удается реализовывать не только потому, что PENTA HOUSE – многопрофильный холдинг, но и за счет прямых контактов с более чем 50 европейскими партнёрами, среди них: Grohe, Hansgrohe, Ideal Standard, Gessi, DeltaLight и другие.

Группа компаний PENTA HOUSE объединяет архитектурное бюро, консалтинговые предприятия, логистическую службу, оптовые и розничные компании европейской сантехники, светотехнического оборудования, корпусной мебели и бытовой техники. Холдинг предоставляет широкий ассортимент услуг, включая расчеты, оптимизацию и комплектацию объектов, дизайн помещений, монтаж сантехники и т.д.