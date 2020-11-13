13 ноября 2020 ПЯТНИЦА
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Производительность труда в "Ураласбесте" оценили на уровне России

Новости
Производительность труда в "Ураласбесте" оценили на уровне России

Комбинат "Ураласбест" вошел в список лучших отечественных компаний по производительности труда.

Рейтинг опубликовал деловой портал "Управление производством" по итогам Всероссийской премии "Производительность труда: Лидеры промышленности России - 2020".

По подсчетам специалистов портала, производительность труда на градообразующем предприятии за 2019 год составила 3,22 млн рублей на человека в год. Это на восемь процентов больше, чем годом ранее. Рост производительности труда за три года - с 2017 по 2019-й - составил по подсчетам портала 18 процентов.

Таким образом комбинат вошел в число лидеров по производительности труда среди предприятий стройиндустрии сразу в трех номинациях: "Лидеры по производительности труда за 2019 год", "Лидеры по росту производительности труда за год (2019/2018)", "Лидеры по росту производительности труда за три года (2019/2017)".